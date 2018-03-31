Trabzonspor kafilesi İstanbul'a gitti

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın Galatasaray ile yapacağı maç için İstanbul'a gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sabah yaptığı çalışmayla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra tarifeli uçakla İstanbul'a hareket etti.

Bordo-mavili takımın kafilesinde Onur Recep Kıvrak, Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Joao Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi, Uğur Demirok, Mustafa Akbaş, Tomas Hubocan, Hüseyin Türkmen, Sami Can Özkan, Abdurrahim Dursun, Filip Novak, Batuhan Artarslan, Juraj Kucka, Yusuf Yazıcı, Jose Sosa, Okay Yokuşlu, Olcay Şahan, Abdülkadir Ömür, Hugo Rodallega, Dame N'Doye ve Burak Yılmaz bulunuyor.

Sakatlıkları süren Esteban Alvarado, Jan Durica, Matus Bero ve Fabian Castillo ile sarı kart cezalısı Ogenyi Onazi kafilede yer almadı.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Muhabir: Selçuk Kılıç