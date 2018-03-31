Trabzonspor kafilesi İstanbul'a gitti

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın Galatasaray ile yapacağı maç için İstanbul'a gitti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sabah yaptığı çalışmayla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra tarifeli uçakla İstanbul'a hareket etti.
Sakatlıkları süren Esteban Alvarado, Jan Durica, Matus Bero ve Fabian Castillo ile sarı kart cezalısı Ogenyi Onazi kafilede yer almadı.
Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Muhabir: Selçuk Kılıç