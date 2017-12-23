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Trabzonspor, Kardemir Karabükspor'a konuk olacak

Trabzonspor ile Kardemir Karabükspor arasında oynanan 18 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 10-4 üstünlüğü bulunuyor.

Trabzonspor, Kardemir Karabükspor'a konuk olacak

Trabzonspor ile Kardemir Karabükspor arasında oynanan 18 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 10-4 üstünlüğü bulunuyor.

23 Aralık 2017 Cumartesi 10:18
Trabzonspor, Kardemir Karabükspor'a konuk olacak

TRABZON (AA) - Trabzonspor ile Kardemir Karabükspor, yarın Karabük'te yapacakları maçla lig tarihinde 19. kez karşı karşıya gelecek.

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Ligde iki takım arasında oynanan 18 maçta bordo-mavililerin rakibi karşısında galibiyetlerde 10-4 üstünlüğü bulunuyor, 4 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda rakip fileleri 32 kez havalandırırken, kalesinde 19 gol gördü.

Karabük'teki maçlar

Trabzonspor, Kardemir Karabükspor karşısında deplasmanda oynadığı son 9 maçta 2 galibiyet aldı. 4 maçtan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, 3 maçı da kaybetti.

En son 2010-2011 sezonunun son haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 4-0 mağlup eden bordo-mavililer, rakibi karşısında son 5 sezonda 3 kez yenildi, 2 defa berabere kalarak galip gelemedi.

Muhabir: Selçuk Kılıç

Son Güncelleme: 23.12.2017 07:26
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