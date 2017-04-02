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02 Nisan 2017 Pazar 10:44

Trabzonspor, kas hastası taraftarının gönlünü fethetti

Trabzonspor'un Bursalı taraftarları, kas hastası genç bir taraftarın hayallerini gerçekleştirdi. Gökdeniz Şahin 10 dakika boyunca rüyalarına giren takımının kaleciliğini yaptı.

Trabzonspor, kas hastası taraftarının gönlünü fethetti
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Trabzonspor, kas hastası taraftarının gönlünü fethetti

Trabzonspor, 12 yaşındaki kas hastası Gökdeniz Şahin'e kaleyi teslim etti. Tekerlekli sandalyeden inip, kaleye geçen minik taraftar hayranı olduğu takımın kalesinde 10 dokika boyunca file bekçiliği yaptı. Karadeniz Fırtınası, sadece küçük bir çocuğun değil, bu jestiyle milyonlarca kişinin kalbini fethetti.

BURSA KAMPINA GELDİ, HAYALLERİ GERÇEK OLDU

Bursa'da kas hastalığı nedeniyle 2.5 yaşından itibaren yürüyemeyen 6'ncı sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Gökdeniz Şahin'in, hayranı olduğu Trabzonsporlu futbolcularla tanışma özlemi ardından okul takımında kaleye geçme hayali gerçekleşti. Trabzonspor Kalecisi Onur Recep Kıvrak'ın kendisine hediye ettiği formayı giyip eldivenleri takan Gökdeniz, tekerlekli sandalyeden inip takım kalesine geçerek 10 dakika oynadı.


Merkez Osmangazi İlçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde oturan Gülay-Mustafa Şahin çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Gökdeniz, sağlıklı olarak dünyaya geldi. Yürüyüp koşabilen Gökdeniz'in yaşamını karartan gerçek henüz 2.5 yaşında ortaya çıktı. Bir anda rahatsızlanan ve getirildiği doktorlar tarafından kas hastalığı nedeniyle artık yürüyemeyeceği belirtilen Gökdeniz bundan sonraki yaşamını tekerlekli sandalye ile sürdürmek zorunda kaldı. Annesi tarafından her gün okula götürülen Gökdeniz, futbol aşkını üzerinden çıkarmadığı bordo-mavi forma ile izleyerek gidermeye çalıştı.

Gökdeniz Şahin, Trabzonsporlu futbolcular ile tanışmak ve takımın kaptanı olan kaleci Onur Recep Kıvrak'ın eldiven ve formasını almayı hayal etti.
Gökdeniz'in bu hayali kendisini Trabzonspor'un geçen ay deplasmanda karşılaştığı Akhisar Belediyespor maçı öncesi, evinden otomobili ile alıp Trabzonspor'un kaldığı otele getiren Bursa Trabzon Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Nuri Uğurlu tarafından gerçekleştirildi.

Gökdeniz'i babasıyla evinden alan Uğurlu otomobili ile kendilerini Trabzonspor'un kamp yaptığı otele götürüp futbolcular ile tanıştırdı. Takım Kaptanı Onur, N'doye, Esteban, Rodellaga, Castillo, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Aytaç, Olcay, Zeki, Onazi, Mustafa Akbaş ve Uğur ile buluşan Gökdeniz'e, takım kaptanı Onur, forma ve kaşkol hediye etti.

TAKIMIN KALESİNE GEÇTİ

Hatice Salih İmam Hatip Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Gökdeniz Şahin'in diğer özlemi ise okul takımının kalesini korumaktı. Gökdeniz'in bu beklentisi de iki gün önce gerçekleşti.

Gökdeniz, okullar arası futbol turnuvasında, Onur Recep Kıvrak'ın kendisine hediye ettiği formayı giyip eldivenleri takarak takımlarının 3-1 yenildiği karşılaşmada son 10 dakikada kaleye geçti ve hiç gol yemedi.

Gökdeniz Şahin ile özel olarak ilgilenen Beden Eğitimi öğretmeni Levent Karabulut, "Onu çok seviyoruz. Çok başarılı bir öğrencimiz. Özlemlerini teker teker gideriyoruz" dedi.

Bursa Trabzon Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Nuri Uğurlu, babası asgari ücret ile çalışan Gökdeniz'e ev almak için Bursa Valiliği'nden izinle yardım kampanyası başlatacaklarını söyledi.

 
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