Trabzonspor, kas hastası taraftarının gönlünü fethetti



Trabzonspor, 12 yaşındaki kas hastası Gökdeniz Şahin'e kaleyi teslim etti. Tekerlekli sandalyeden inip, kaleye geçen minik taraftar hayranı olduğu takımın kalesinde 10 dokika boyunca file bekçiliği yaptı. Karadeniz Fırtınası, sadece küçük bir çocuğun değil, bu jestiyle milyonlarca kişinin kalbini fethetti.

BURSA KAMPINA GELDİ, HAYALLERİ GERÇEK OLDU

Bursa'da kas hastalığı nedeniyle 2.5 yaşından itibaren yürüyemeyen 6'ncı sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Gökdeniz Şahin'in, hayranı olduğu Trabzonsporlu futbolcularla tanışma özlemi ardından okul takımında kaleye geçme hayali gerçekleşti. Trabzonspor Kalecisi Onur Recep Kıvrak'ın kendisine hediye ettiği formayı giyip eldivenleri takan Gökdeniz, tekerlekli sandalyeden inip takım kalesine geçerek 10 dakika oynadı.Merkez Osmangazi İlçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde oturan Gülay-Mustafa Şahin çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Gökdeniz, sağlıklı olarak dünyaya geldi. Yürüyüp koşabilen Gökdeniz'in yaşamını karartan gerçek henüz 2.5 yaşında ortaya çıktı. Bir anda rahatsızlanan ve getirildiği doktorlar tarafından kas hastalığı nedeniyle artık yürüyemeyeceği belirtilen Gökdeniz bundan sonraki yaşamını tekerlekli sandalye ile sürdürmek zorunda kaldı. Annesi tarafından her gün okula götürülen Gökdeniz, futbol aşkını üzerinden çıkarmadığı bordo-mavi forma ile izleyerek gidermeye çalıştı.Trabzonsporlu futbolcular ile tanışmak ve takımın kaptanı olan kaleci Onur Recep Kıvrak'ın eldiven ve formasını almayı hayal etti.Gökdeniz'in bu hayali kendisini Trabzonspor'un geçen ay deplasmanda karşılaştığı Akhisar Belediyespor maçı öncesi, evinden otomobili ile alıp Trabzonspor'un kaldığı otele getirentarafından gerçekleştirildi.Gökdeniz'i babasıyla evinden alan Uğurlu otomobili ile kendilerini Trabzonspor'un kamp yaptığı otele götürüp futbolcular ile tanıştırdı.veile buluşan Gökdeniz'e, takım kaptanı Onur, forma ve kaşkol hediye etti.6'ncı sınıf öğrencisi Gökdeniz Şahin'in diğer özlemi ise okul takımının kalesini korumaktı. Gökdeniz'in bu beklentisi de iki gün önce gerçekleşti.Gökdeniz, okullar arası futbol turnuvasında, Onur Recep Kıvrak'ın kendisine hediye ettiği formayı giyip eldivenleri takarak takımlarının 3-1 yenildiği karşılaşmada son 10 dakikada kaleye geçti ve hiç gol yemedi.Gökdeniz Şahin ile özel olarak ilgilenen"Onu çok seviyoruz. Çok başarılı bir öğrencimiz. Özlemlerini teker teker gideriyoruz" dedi.babası asgari ücret ile çalışan Gökdeniz'e ev almak için Bursa Valiliği'nden izinle yardım kampanyası başlatacaklarını söyledi.