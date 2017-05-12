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12 Mayıs 2017 Cuma 16:43

Trabzonspor rekor peşinde

  Trabzonspor deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçını kazanıp 2010-11 sezonundaki 8 maçlık kaybetmeme serisine ulaşmak istiyor.

Trabzonspor rekor peşinde
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Trabzonspor rekor peşinde
    Trabzonspor deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçını kazanıp 2010-11 sezonundaki 8 maçlık kaybetmeme serisine ulaşmak istiyor.Deplasmanda oynadığı son 7 maçını kaybetmeyen Trabzonspor, ligin 31'inci haftasında konuk olacağı Adanaspor karşısından puanla ayrılması durumunda 2010-11 sezonundaki 8 maçlık deplasmanda kaybetmeme serisine ulaşacak.
   Bordo Mavililer  bu sene deplasmanda  8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Bordo-mavililer dış sahada 28 puan toplayan Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş’ın ardından 26 puan ile en çok puan toplayan takımlar arasında yer aldı.
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TrabzonRekora Koşuyor
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