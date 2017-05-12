Trabzonspor rekor peşinde

Trabzonspor deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçını kazanıp 2010-11 sezonundaki 8 maçlık kaybetmeme serisine ulaşmak istiyor.Deplasmanda oynadığı son 7 maçını kaybetmeyen Trabzonspor, ligin 31'inci haftasında konuk olacağı Adanaspor karşısından puanla ayrılması durumunda 2010-11 sezonundaki 8 maçlık deplasmanda kaybetmeme serisine ulaşacak.Bordo Mavililer bu sene deplasmanda 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Bordo-mavililer dış sahada 28 puan toplayan Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş’ın ardından 26 puan ile en çok puan toplayan takımlar arasında yer aldı.