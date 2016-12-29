Trabzonspor son dakikada yıkıldı

Ziraat Türkiye Kupası 4.hafta H Grubu’nda trabzonspor deplasmanda Kızılcabölükspor’la 1-1 berabere kalarak puanını5’e çıkardı.Kızılcabölükspor bu sonuçla ilk puanını aldı.Maçın gollerini 18 dakikada Okay Yokuşlu Trabzonspor’u 1-0 öne geçirdi.89 dakikada duran toptan Emir can Kızılcabölükspor’un beraberlik golünü kaydetti ve maç 1-1 berabere bitti.
4. hafta sonunda H Grubu’nda Konyaspor 8 puanla 1.ci sırada yer alırken 7 puanla Gümşhanespor 2.ci,5 puanlı trabzonspor 3.,ve 1 puanlı Kızılcabölükspor 4. sırada yer aldılar.
Stad:
Denizli Atatürk
Hakemler:
Arda Kardeşler,Kerem Ersoy,Serkan Ok,Ali Şansalan
Kızılcabölükspor:
Serkan,Semih,Tayfun,Kerim,Ramazan,Özer,Cihat,Tayfun Vurgun,Reha,Emir Can,Fatih
Teknik Direktör:
Hasan Şermet
Trabzonspor:
Esteban,Zeki,Jan Durica,Mustafa,Okay,Güray,Onazi,Abdülkadir,Yusuf,Fabian Castillo,N’doye
Teknik Direktör:
Ersun yanal