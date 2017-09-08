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Trabzonspor, Sosa'yı borsaya bildirdi

Trabzonspor Kulübü, Milan takımında forma giyen Jose Ernesto Sosa'nın transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı.

Trabzonspor, Sosa'yı borsaya bildirdi

Trabzonspor Kulübü, Milan takımında forma giyen Jose Ernesto Sosa'nın transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı.

08 Eylül 2017 Cuma 10:48
Trabzonspor, Sosa'yı borsaya bildirdi

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, Milan takımında forma giyen Jose Ernesto Sosa'nın transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Milan Kulübünün profesyonel futbolcusu Jose Ernesto Sosa'nın kulübümüze transferi konusunda İtalyan kulübü ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Tecrübeli futbolcunun, Trabzon'a gelmesi ve son detayların görüşülmesinin ardından sözleşme imzalanması bekleniyor.

Muhabir: Tuğba Yardımcı

Anahtar Kelimeler:
FutbolJose Ernesto SosaSporTrabzonTransferTransfer çalışmaları
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