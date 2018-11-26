Trabzonspor taraftarı galibiyeti sokaklarda kutladı

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı galibiyeti sonrası adeta bayram sevinci yaşanıyor.Fenerbahçe'yi tam 3 bin 16 gün sonra mağlup eden Trabzonspor şehre adeta bayram yaşattı. 8 yıl aradan sonra Fenerbahçe galibiyeti yaşayan bordo mavililer sokaklara döküldü.Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Trabzonspor’da büyük sevinç var.Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Trabzonspor'un rakibi karşısındaki 8 yıllık özlemi sona erdi.

Fenerbahçe'yi en son 2010-2011 sezonunun 2. haftasında sahasında 3-2'lik sonuçla mağlup ettikten sonra 17'si Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 18 maçın 10'unu kaybeden 8'inde berabere kalan bordo-mavililer, bu kez kazanarak kötü gidişatına "dur" dedi.Son Fenerbahçe galibiyetinde teknik direktör Şenol Güneş’in yardımcılığını yapan Ünal Karaman, bu kez Trabzonspor’un başında teknik adam olarak galibiyet mutluluğu yaşadı. Fenerbahçe'yi 23 Ağustos 2010'da mağlup eden Karadeniz ekibi, 3 bin 16 gün sonra galibiyet elde etti.

Son 4 haftada 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, Fenerbahçe karşısında kazanarak ligdeki kötü gidişatını da sonlandırdı.Maç sonu taraftarlarıyla birlikte statta müthiş bir coşku yaşayan bordo mavililerde hızını alamayan Onazi tribünlere çıktı.Maçın bitiş düdüğünün ardından taraftarlar şehrin en işlek yerlerinden olan Atatürk Alanını doldurarak galibiyet sevincini meşaleler eşliğinde kolbastı oynayarak kutlarken, araçlar da yol boyunca korna çalarak taraftarlara destek verdi.Taraflar sık sık Trabzonspor lehine slogan atarken, kutlamalar sırasında trafik de zaman zaman aksadı.

Sözcü