Trabzonspor tek golle 3 puanı aldı

Trabzonspor evinde ağırladığı Ankaragücü'nü tek golle yendi.Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Trabzonspor, sahasında Ankaragücü’nü maçın hemen başında bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Trabzonspor, böylece ligde ikinci yarıda ilk galibiyetine imza attı. Maddi sıkıntılar nedeniyle zor günler yaşayan Ankaragücü ise üst üste 6. maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Devre arasında transfer yasağı nedeniyle kadrosuna takviye yapamayan Trabzonspor, Onazi ve Sosa’nın yokluğunda çıktığı maçta Ankaragücü’nü mağlup etti. Ünal Karaman’ın öğrencileri, oldukça hızlı başladıkları ve 6. dakikada öne geçtikleri maçın son dakikalarında büyük stres yaşasalar da, üç puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Yaşadığı maddi sıkıntı nedeniyle birçok futbolcusunu kaybeden ve devre arasının en hareketli takımlarından biri olan Ankaragücü, yeni takviyelerinin de yer aldığı maçın son dakikalarında bir puanı kurtaracak fırsatlar yakaladı. Ancak girilen pozisyonlardan yararlanamayan Başkent ekibi, zorlu deplasmandan mağlup ayrıldı.

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