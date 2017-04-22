Trabzonspor'un, Antalya tatili 3 gollü galibiyetle bitti

: Antalya: Yaşar Kemal Uğurlu (x), Serkan Olguncan (xx), Serkan Çimen (xx): Ferhat (xx)- Celustka (xx), Salih (xx), Diego Angelo (xx), Sakıb (xx), Charles (xx)(Dk.72 Ramon Motta x), Sandro (xx), Danilo (x)(Dk.55 Yekta x), El Kabir (xx), Mbilla (xx)(Dk.66 Serdar Özkan x), Samuel Eto'o (xx): Estaban (xxx)- Pereıra (xxx), Uğur (xxx), Durıca (xxx), Mas (xxx), Okay Yokuşlu (xxx), Onazı (xxx), Olcay (xx)(Dk.80 Bero x), Yusuf (xx)(Dk.87 Aytaç), N'Doye (xxx), Rodallega (xxx)(Dk.77 Castillo x): Dk. 51-65 Rodallega, Dk. 54 Uğur (Trabzonspor): Mbilla, Celustka, Eto'o, Ramon Motta, Serdar Özkan (Antalyaspor), Estaban, N'Doye (Trabzonspor)Karşılaşma öncesinde Antalyaspor'un kuzey ve güney tribünleri renkli görüntülere sahne oldu. Özel olarak hazırlanan kareografiler futbolseverlerden büyük alkış aldı. Antalyasporlu futbolseverler karşılaşmaya üzerinde İHH'nin 'Yetim Gülerse, Dünya Güler' yazılı pankartı ile çıktı.8'inci dakikada kaleye uzak mesafeden hafif sol çaprazdan Charles'in yerden çektiği şutu kaleci Esteban kornere çeldi.13'üncü dakikada sağ kanattan serbest vuruş için topun başına geçen Yusuf, penaltı noktasına ortaladı. Ancak, savunma topu kafayla uzaklaştırdı.21'inci dakikada sağdan gelişen Antalyaspor atağında, Celustka'nın pasında topla buluşan Mbilla'nın kaleye şutunu defans kornere gönderdi.31'inci dakikada ceza sahası içi sol çaprazdan Rodallega, sağ ayağıyla plase bir vuruş yaptı. Ancak, kaleci Ferhat bu şutu kurtarmayı başardı.33'üncü dakikada sağ kanattan ceza alanına girmeyi başaran Olcay, son çizgiye indikten sonra pasını penaltı noktasının sağ tarafına doğru gönderdi. O noktada Pereira topa gelişine vurdu. Ancak, meşin yuvarlağı kalenin hemen önündeki Salih uzaklaştırdı.41'inci dakikada orta sahadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen Yusuf penaltı noktasına ortaladı. O noktada Rodallega ile Salih Dursun arasında yaşanan hava topu mücadelesi sonrasında bu iki futbolcuda sakatlandı ve tedavileri için sağlık ekipleri oyun alanına davet edildi. İki futbolcu da oyuna devam etti.48'inci dakikada Samuel Eto'o, rakibi Durica'dan topu kaptıktan sonra ceza sahasına girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan tecrübeli futbolcu aşırtma bir vuruş denedi. Ancak kaleci Esteban bu pozisyonda başarılı oldu. Fakat, maçın orta hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Samuel Eto'o'nun faul yaparak topu kazandığına hükmetti.51'inci dakikada orta alanda topla buluşan Yusuf ara pasıyla topu ceza sahası içi sağ çaprazına gönderdi. O noktada topu önüne alan Rodallega sağ ayağıyla yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.54'üncü dakikada Trabzonspor, Uğur ile farkı 2'ye çıkardı. Yusuf, sağ taraftan kullandığı köşe vuruşuyla topu arka direğe gönderdi. N'Doye, arka direkte son çizgiden topu altıpasın içine doğru çevirdi. Kale önündeki Uğur topa gelişine vurdu 0-2.65'inci dakikada Trabzonspor farkı yakaladı. Olcay'ın havadan ceza sahası içi sağ çaprazına gönderdiği ortada topla buluşan Rodallega sağ ayağıyla şut çekti. Kaleci Ferhat'ın müdahalesi yetersiz kalınca üst direğe de çarpan top ağlarla buluştu: 0-3.81'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Castillo, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza alanına girdi. Penaltı noktasının hemen solundan şutunu çekti. Kaleci Ferhat üzerine gelen topu rahat bir şekilde kontrol etti.Karşılaşma Trabzonspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.