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25 Mayıs 2017 Perşembe 09:45

Trabzonspor'un kupalarına haciz geldi

Trabzonspor'un üç oyuncusunun menejerleri ödenmeyen paralarına karşılık kupalarına haciz işlemi uyguladılar.

Trabzonspor'un kupalarına haciz geldi
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Trabzonspor'un kupalarına haciz geldi
    Trabzonspor'un üç oyuncusunun menejerleri ödenmeyen paralarına karşılık kupalarına haciz işlemi uyguladılar.Mbia, Onazi ve Medjani'yi Trabzonspor'a getiren menajer Mazlum Ali Bilecan'ın avukatları, ödenmeyen menajerlik ücreti nedeniyle Trabzonspor'un kulüpteki 6 şampiyonluk kupasına haciz koydurdu.
   1 milyon 350 bin euro tutarındaki borç bir hafta içinde ödenmezse kupalar müzeden gidebilir. Bordo-mavili yönetim önceki gün kulüp binasına gelen avukatların, Trabzonspor'un Süper Lig'de elde ettiği 6 şampiyonluk kupasına haciz koydurmasıyla şok yaşadılar.
   Trabzonspor kulüp tarihinin en değerli parçaları olan şampiyonluk kupalarına haciz koyduran avukatların, bordo-mavili yönetimin ödeme sözü vermeleri üzerine kupaları almayarak yerinde bıraktı. Avukatların ödemenin yapılması için kulübe bir hafta süre tanıdığı ortaya çıktı.Kulübün futbolculara olan borçların yapılandırıldığı ve bu konuda sıkıntı yaşanmadığı öğrenilirken, 1 milyon 350 bin euroluk menajer ücretinin ise mahkemelik olduğu belirlendi.
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