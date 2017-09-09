Trabzonspor, Volkan Şen ile anlaştı

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı fesheden Volkan Şen ile 2 yıllığına anlaştığını borsaya bildirdi.Trabzonspor'da iki ayrılıkTrabzonspor Kulübü Başkanı Usta: Herkes umudunu korusunSosa sağlık kontrolünden geçtiTrabzonspor Hubocan'ın transfer sürecini tamamladı
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Volkan Şen ile 2 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya 2017-2018 futbol sezonu için 850 bin avro, 2018-2019 futbol sezonu için 850 bin avro garanti ücret ödenecektir." ifadelerine yer verildi.
Muhabir: Selçuk Kılıç