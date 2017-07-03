﻿
Spor:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Temmuz 2017 Pazartesi 00:46

Trabzonspor yeni sezonu Macaristan'da açtı

Yeni sezon hazırlıkları için Macaristan'a giderek kampa giren Trabzonspor, ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Trabzonspor yeni sezonu Macaristan'da açtı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Trabzonspor yeni sezonu Macaristan'da açtı
 

Bordo mavililer, Macaristan'ın başkenti Budapeşte’ye bağlı Telki kasabasında teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak sezonun ilk antrenmanını yaptı. Kondisyon salonunda ısınmayla başlayan antrenman kuvvet çalışmasıyla devam etti. İkinci bölümünde ise aerobik koşu yapıldı. Futbolcuların bir bölümü de laktat testinden geçti.

USTA'DAN 3 TEMMUZ PAYLAŞIMI

Bu arada Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı paylaşımda, 3 Temmuz’da yaşanan şike sürecini asla unutmayacaklarını söyledi. Usta, FIFA’ya yapacakları başvuru öncesinde “3 Temmuz…Bu tarihi asla unutmayız. Çünkü umutlarımızla ve hayallerimizle oynadınız” ifadelerini kullandı.

 
Trabzonspor#039;da futbolcuya var,personele yok
Trabzonspor'da futbolcuya var,personele yok
Trabzonspor Kamil Ahmet Çörekçi#039;yi transfer etti
Trabzonspor Kamil Ahmet Çörekçi'yi transfer etti
Kaleci Esteban iki yıl daha Trabzon#039;da kalacak
Kaleci Esteban iki yıl daha Trabzon'da kalacak
AK Parti#039;li Ayar:Trabzonspor ahlaken küme düşmüştür
AK Parti'li Ayar:Trabzonspor ahlaken küme düşmüştür
Mehmet Ekici Fenerbahçe#039;ye imzayı atıyor
Mehmet Ekici Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
Trabzonspor 1- Bursaspor 2
Trabzonspor 1- Bursaspor 2
Fenerbahçe yine PFDK#039;na sevk edildi.
Fenerbahçe yine PFDK'na sevk edildi.
Trabzonspor kupalarından haciz kararı kaldırıldı
Trabzonspor kupalarından haciz kararı kaldırıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rakibine yenilen boğa dehşet saçtı Rakibine yenilen boğa dehşet saçtı
Başkan Orman'dan Pepe açıklaması Başkan Orman'dan Pepe açıklaması
Ergin Ataman’dan şok sözler Ergin Ataman’dan şok sözler
Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş yeni sezonu açtı Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş yeni sezonu açtı
Göztepe'de iki önemli transfer daha Göztepe'de iki önemli transfer daha
Fenerbahçe sezon hazırlıklarını Topuklu Yaylası'nda yapıyor Fenerbahçe sezon hazırlıklarını Topuklu Yaylası'nda...
Yukarı Çık

Rakibine yenilen boğa dehşet saçtı
Kafkasör şenlikleri sırasında düzenlenen boğa güreşlerinde, rakibine yenilen bir boğa kaçarken vatandaşları...

Haberi Oku