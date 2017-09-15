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Trabzonspor'da Abdülkadir'in sözleşmesi uzatıldı

Borda-mavililerde, genç futbolcu Abdülkadir Ömür'ün sözleşmesinin 2022'ye kadar uzatıldığı bildirildi.

Trabzonspor'da Abdülkadir'in sözleşmesi uzatıldı

Borda-mavililerde, genç futbolcu Abdülkadir Ömür'ün sözleşmesinin 2022'ye kadar uzatıldığı bildirildi.

15 Eylül 2017 Cuma 19:29
Trabzonspor'da Abdülkadir'in sözleşmesi uzatıldı

TRABZON (AA) - Trabzonspor'da genç futbolcu Abdülkadir Ömür'ün sözleşmesinin 2022'ye kadar uzatıldığı bildirildi.

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Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Abdülkadir Ömür'ün sözleşmesinin uzatılması dolayısıyla Medical Park Stadyumu'nda imza töreni düzenlendiği belirtildi.

"Altyapıdaki gençlerimizden daha nicelerini Türk futboluna kazandıracağız"

Futbolcuyu 2022'ye kadar bordo-mavi renklere bağlayan sözleşmenin, kulüp asbaşkanı Ahmet Çubukçu'nun da katılımıyla imzalandığı duyuruldu.

Yönetim olarak altyapıya büyük önem verdiklerini ve bunun da meyvelerini almaya başladıkları ifade eden Çubukçu, imza töreninde yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Önce Yusuf Yazıcı, ardından Abdülkadir Ömür'ü Türk futboluna kazandırdık. Bu iki futbolcumuz altyapıdaki diğer futbolcularımıza da ışık olacaktır. Onlar da 'Bir gün ben de Trabzonspor'da oynayacağım.' düşüncesiyle kendilerini geliştirecek ve hedeflerini buna göre belirleyecektir. Evet, herkes Yusuf'u ve Abdülkadir'i konuşuyor ama şu iyi bilinsin ki gelecekte altyapıdaki gençlerimizden daha nicelerini Türk futboluna kazandıracağız. Trabzon, futbolcu yetiştirme anlamında geçmişte Türkiye'ye örnek oldu. Altyapımız yeniden o eski günlere geri dönüyor artık."

"Trabzonspor'un bir parçası olmaktan gurur duyuyorum"

Abdülkadir Ömür ise kulüp yöneticileri, teknik heyet ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.

Hep birlikte, kulübün kuruluşunun 50. yılında güzel bir takım olduklarını dile getiren 18 yaşındaki Abdülkadir, şu ifadeleri kullandı:

"Trabzonspor'un bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Ben Trabzonspor'a gönülden bağlıyım. Burada çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Gururluyum, mutluyum, gelecekten de umutluyum. Taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Onlar bizim yanımızda olsun, takımlarına güvensin. İnşallah hep beraber güzel günler göreceğiz."

Muhabir: Tuğba Yardımcı

Anahtar Kelimeler:
Abdülkadir ÖmürAhmet Çubukçuİmza TöreniSözleşmeSporTrabzonspor
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