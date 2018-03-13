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Trabzonspor'da Burak Yılmaz güvencesi

Trabzonspor, 19 lig müsabakasında 19 gol atan Burak Yılmaz'ın forma giydiği karşılaşmalarda maç başına 1,73 puan ortalaması yakaladı.

Trabzonspor'da Burak Yılmaz güvencesi

Trabzonspor, 19 lig müsabakasında 19 gol atan Burak Yılmaz'ın forma giydiği karşılaşmalarda maç başına 1,73 puan ortalaması yakaladı.

13 Mart 2018 Salı 14:02
Trabzonspor'da Burak Yılmaz güvencesi

TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor, golcü oyuncusu Burak Yılmaz'ın forma giydiği maçlarda yakaladığı puan ortalamasıyla dikkati çekti.

Ligin 25. haftası sonunda 39 puanla 6. sırada bulunan bordo-mavililer, Burak Yılmaz'ın forma giydiği 19 karşılaşmada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 33 puan toplayıp maç başına 1,73 puan ortalaması yakaladı.

Karadeniz ekibi, golcü oyuncunun görev yapmadığı 6 lig müsabakasında ise 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle sadece 6 puan topladı, maç başına puan ortalaması 1'de kaldı.

Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın sakat veya cezalı olması nedeniyle forma giymediği maçlarda Göztepe'ye 3-2, Beşiktaş'a 2-0 mağlup olurken, Kayserispor, Gençlerbirliği ve Göztepe ile 0-0 berabere kaldı, tek galibiyetini Galatasaray karşısında 2-1'lik sonuçla aldı.

Son 6 maçta 2 galibiyet

Son 6 haftada 2 galibiyet alan Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın oynadığı maçlarda 3 puana uzandı.

Bordo-mavililer, son 6 haftalık dönemde golcü oyuncunun oynamadığı maçlarda sahasında Göztepe ve deplasmanda Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalırken, evinde Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu.

Burak Yılmaz'ın oynadığı maçlarda ise Trabzonspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1, Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti, tek yenilgisini sahasında Medipol Başakşehir karşısında 1-0'lık sonuçla yaşadı.

Burak, Aytemiz Alanyaspor ve Teleset Mobilya Akhisarspor maçlarında rakip fileleri birer kez havalandırarak galibiyette önemli rol oynadı.

Gollerin yüzde 46'sını attı

Burak Yılmaz, Süper Lig'de 25 hafta sonunda bordo-mavili takımın gollerinin yarısına yakınını kaydetti.

Trabzonspor, ligde 41 kez fileleri havalandırırken, bunların 19'unu Burak Yılmaz kaydetti. Deneyimli oyuncu, takımı adına gollerin yüzde 46'sına imza attı.

Burak, ligde 86 dakikada bir gol atarken, forma giydiği 19 maçın 13'ünde fileleri havalandırmayı başardı.

Anahtar Kelimeler:
Burak YılmazFutbolSporSpor Toto Süper LigSÜPERLİGTrabzonspor
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