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Trabzonspor'da Burak Yılmaz müjdesi

Süper Lig'de Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan karşılaşmada sakatlanan Trabzonspor'un golcü futbolcusu Burak Yılmaz'dan iyi haber geldi.

Trabzonspor'da Burak Yılmaz müjdesi

Süper Lig'de Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan karşılaşmada sakatlanan Trabzonspor'un golcü futbolcusu Burak Yılmaz'dan iyi haber geldi.

22 Ağustos 2017 Salı 16:57
Trabzonspor'da Burak Yılmaz müjdesi

TRABZON (AA) - Süper Lig'de Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan karşılaşmada sakatlanan Trabzonspor'un golcü futbolcusu Burak Yılmaz'dan iyi haber geldi.

Sarı-lacivertli takım ile oynanan maçın 20. dakikasında kasığında oluşan ağrı nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kalan Burak Yılmaz'ın MR'ının çekildiği belirtildi.

Kasığında gerilme olan oyuncunun 1-2 gün dinlendirildikten sonra takımla çalışmalara başlayacağı ifade edildi.

Golcü oyuncunun oynama isteğinin olduğu ve Göztepe maçında takımdaki yerini alabileceği kaydedildi.

Muhabir: Selçuk Kılıç

Anahtar Kelimeler:
Burak YılmazFutbolSporSüper LiğTrabzonspor
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