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Trabzonspor'da Sosa en az 2 hafta yok

Osmanlıspor maçında sakatlanan Trabzonspor'un Arjantinli futbolcusu Sosa'nın çekilen MR sonucunda sağ alt adalesinde yırtık tespit edildi.

Trabzonspor'da Sosa en az 2 hafta yok

Osmanlıspor maçında sakatlanan Trabzonspor'un Arjantinli futbolcusu Sosa'nın çekilen MR sonucunda sağ alt adalesinde yırtık tespit edildi.

21 Kasım 2017 Salı 16:57
Trabzonspor'da Sosa en az 2 hafta yok

TRABZON (AA) - Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor'un 4-3'lük galibiyetiyle sonuçlanan Osmanslıspor karşılaşmasında sakatlanan Sosa'nın sağ alt adalesinde yırtık tespit edildiği, Arjantinli oyuncunun 2-3 hafta sonra takımla antrenmanlara başlayacağı bildirildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Jose Sosa'nın, pazar günü oynanan Osmanlıspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası sağlık ekibine ağrıları olduğunu belirttiği ve dün çekilen MR sonucunda sağ alt adalesinde yırtık tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen kulüp doktoru Barış Kurtgöz, şunları kaydetti:

"Sosa, maçın son 10-15 dakikasında ağrılarının olmasına rağmen oyuna devam etti. Maç sonrası soyunma odasında ağrı şikayetini bildirmesi üzerine oyuncunun tedavisine hemen başladık. Ağrılarının artması sonrası dün MR'ını çektik ve sağ alt adalede 2. derece yırtık tespit ettik. Sağlık ekibi olarak tedavisine başladık. Oyuncumuz 2-3 hafta sonra tekrar takımla çalışmalara başlayacaktır."

Muhabir: Hakan Yoloğlu


Anahtar Kelimeler:
FutbolSosaSporSÜPERLİGTrabzonspor
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