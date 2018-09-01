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Trabzonspor, Galatasaray maçı saat kaçta

Süper Lig'in ilk derbisi bu akşam Trabzonspor ile galatasaray arasında oynanacak.

Trabzonspor, Galatasaray maçı saat kaçta

Süper Lig'in ilk derbisi bu akşam Trabzonspor ile galatasaray arasında oynanacak.

01 Eylül 2018 Cumartesi 08:15
Trabzonspor, Galatasaray maçı saat kaçta

TrabzonsporGalatasaray maçı saat kaçta

    Süper Lig'in ilk derbisi bu akşam Trabzonspor ile galatasaray arasında oynanacak.Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında bu akşam Galatasaray’ı ağırlayacak. Ligin ilk 3 haftasında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 4 puan elde eden bordo-mavililer, namağlup lider Galatasaray’ı sahasında yenerek zirve yarışında iddiasını ortaya koymak istiyor.

   Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 2018-2019 sezonuna 3’te 3 yaparak başlayan Galatasaray ise, 9 puan ve averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Galatasaray, son 2 sezon deplasmanda puan alamadığı Trabzonspor’u bu kez yenerek, milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya moralli girmeyi hedefliyor. Trabzonspor ise bu sezonki 3 müsabakasında birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle 4 puan topladı ve müsabaka öncesi 9. sırada bulunuyor.

   Mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus’un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak İbrahim Aksoy görev alacak.Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşma saat 21.45’te başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporGalatasaray
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