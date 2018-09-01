Trabzonspor, Galatasaray maçı saat kaçta
Süper Lig'in ilk derbisi bu akşam Trabzonspor ile galatasaray arasında oynanacak.Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında bu akşam Galatasaray’ı ağırlayacak. Ligin ilk 3 haftasında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 4 puan elde eden bordo-mavililer, namağlup lider Galatasaray’ı sahasında yenerek zirve yarışında iddiasını ortaya koymak istiyor.
Mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus’un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak İbrahim Aksoy görev alacak.Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşma saat 21.45’te başlayacak.
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