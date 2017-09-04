Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
110010
ALTIN
147.015
DOLAR
3.4219
STERLİN
4.4433
EURO
4.0575
Ramil Guliyev 'Ayın Atleti' oldu
Ramil Guliyev 'Ayın Atleti' oldu
A Milliler potada Belçika'ya üstün
A Milliler potada Belçika'ya üstün
Trabzonsporlu futbolcu Castillo: Zirve mücadelesinin içerisindeyiz
Trabzonsporlu futbolcu Castillo: Zirve mücadelesinin...
50. Balkan Yelken Şampiyonası yarın başlıyor
50. Balkan Yelken Şampiyonası yarın...
Türkiye 551. randevuda
Türkiye 551. randevuda

Trabzonsporlu futbolcu Castillo: Zirve mücadelesinin içerisindeyiz

Trabzonspor'un Kolombiyalı futbolcusu Castillo, zaman geçtikte yapılan hatalardan ders çıkartıp kendilerini daha ileri safhaya taşıyacaklarını düşündüğünü, şu an zirve mücadelesinin içerisinde olduklarını söyledi.

Trabzonsporlu futbolcu Castillo: Zirve mücadelesinin içerisindeyiz

Trabzonspor'un Kolombiyalı futbolcusu Castillo, zaman geçtikte yapılan hatalardan ders çıkartıp kendilerini daha ileri safhaya taşıyacaklarını düşündüğünü, şu an zirve mücadelesinin içerisinde olduklarını söyledi.

04 Eylül 2017 Pazartesi 14:40
Trabzonsporlu futbolcu Castillo: Zirve mücadelesinin içerisindeyiz

TRABZON (AA) - Trabzonspor'un Kolombiyalı futbolcusu Fabian Castillo, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, sezon başında talihsiz bir sakatlık yaşadığını aktararak, "Sezona takım arkadaşlarım gibi ben de çok iyi şekilde hazırlandım. İşler yolunda giderken ufak bir talihsizliğim oldu. Hazırlık maçında sakatlık yaşadım ancak bu sakatlığım tamamen geçti. Bu nedenle mutluluk verici bir hafta geçiriyorum. Topla antrenmanlara başladım." ifadelerini kullandı.

Ligin 3 haftalık bölümünü de değerlendiren Castillo, şöyle devam etti:

"Aslında bu üç haftalık bölümü kötü geçirdiğimizi düşünmüyorum. Bazı maçlarda yaptığımız ufak hatalardan dolayı gol yemiş veya kazanamamış olabiliriz ama bu hatalarımızı düzelteceğimize inanıyorum. İyi maçlar çıkardık. Çünkü ilk maçı kazandık ve sonrasında İstanbul'da Fenerbahçe ile berabere kaldık. Son maçta ise ufak hatalarımız sebebiyle galip gelemedik. Zaman geçtikte yapılan hatalardan ders çıkartıp, kendimizi daha ileri safhaya taşıyacağımızı düşünüyorum. Şu an zirve mücadelesinin içerisindeyiz. Bu da devam edecektir."

"Bizim için hedef 50. yılımızda en yüksekte olmak"

En iyisini yapmak istediklerini vurgulayan Castillo, "Her takımın sezon öncesi bir hedefi ve planı vardır. Bizim için bu hedef 50. yılımızda en yüksekte olmak. Bu seneye baktığımızda böyle bir takımın olduğuna inanıyorum. Hedeflerimiz doğrultusunda mücadele edip, en iyisini yapmayı umuyoruz. Bu şekilde taraftarlarımıza güzel hediye vermek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Sahada gerçek Castillo'yu göstereceğime inanıyorum"

Castillo, Trabzon'a alıştığına da dikkati çekerek, "Geldiğimiz günden beri Türkiye'de çok fazla yabancılık çektiğimi söyleyemem. 'Hemen alıştık' diyebilirim. Ailem de burada. Gelmeden önce bu yönde kafamda soru işaretleri vardı ama bu soru işaretleri kısa zamanda ortadan kalktı. Gerçeği söylemek gerekirse burada mutluyum. Ailem de çok mutlu. İlk senenin adaptasyon sürecini de atlattıktan sonra bu sene insanlara sahada gerçek Castillo’yu göstereceğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Meltem Yılmaz

Son Güncelleme: 04.09.2017 15:30
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporSÜPERLİGSporFutbolFabian Castillo
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Macaristan, Çekya'yı 85-73 yendi
Macaristan, Çekya'yı 85-73 yendi
Göksel Gümüşdağ: VAR, hayata geçmesi gereken bir devrimdir
Göksel Gümüşdağ: VAR, hayata geçmesi gereken bir devrimdir
Letonya, Büyük Britanya'yı 97-92 yendi
Letonya, Büyük Britanya'yı 97-92 yendi
Ramil Guliyev 'Ayın Atleti' oldu
Ramil Guliyev 'Ayın Atleti' oldu
A Milliler potada Belçika'ya üstün
A Milliler potada Belçika'ya üstün
50. Balkan Yelken Şampiyonası yarın başlıyor
50. Balkan Yelken Şampiyonası yarın başlıyor
Türkiye 551. randevuda
Türkiye 551. randevuda
Fransız futbolcu Vainqueur Antalya'da
Fransız futbolcu Vainqueur Antalya'da

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim