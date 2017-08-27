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Trabzonspor'un kalesi düştü

Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'ye 3-2 yenilen Trabzonspor, 44 sezondur mücadele ettiği ligde, 2013-2014 sezonuyla beraber kalesinde tarihinin en kötü ilk 3 haftasını yaşadı.

Trabzonspor'un kalesi düştü

Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'ye 3-2 yenilen Trabzonspor, 44 sezondur mücadele ettiği ligde, 2013-2014 sezonuyla beraber kalesinde tarihinin en kötü ilk 3 haftasını yaşadı.

27 Ağustos 2017 Pazar 14:07
Trabzonspor'un kalesi düştü

TRABZON (AA) - Selçuk Kılıç - Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'ye 3-2 yenilen Trabzonspor, 44 sezondur mücadele ettiği ligde, 2013-2014 sezonuyla beraber kalesinde tarihinin en kötü ilk 3 haftasını yaşadı.

Bordo-mavililer, ligin ilk haftasında Atiker Konyaspor (2-1) maçında 1, Fenerbahçe (2-2) deplasmanında 2, İzmir'de Göztepe (3-2) karşısında 3 gol olmak üzere kalesinde toplam 6 gol gördü.

2013-2014 sezonunda da 6 gol yiyen Trabzonspor, söz konusu sezonla beraber savunmadaki en kötü başlangıcını yaptı.

Hiç gol yemediği sezonlar

Trabzonspor, ilk 3 haftada hiç gol yemediği 4 sezon yaşadı.

Karadeniz ekibi, 1986-87, 1982-83, 1981-82,1978-79 sezonlarında rakiplerine geçit vermezken, 2014-2015, 2008-2009, 1995-96, 1993-94, 1992-93, 1990-91, 1989-90, 1985-86, 1984-85, 1979-80, 1976-77, 1975-76 sezonlarında da 1'er gol kalesinde gördü.

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FutbolSporSüper LiğTrabzonsporYenilen Goller
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