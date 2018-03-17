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'Trabzonspor'un tecrübeli bir yönetime ihtiyacı var'

Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, sorunları çözecek tecrübeli bir yönetime ihtiyaçları olduğunu söyledi.

'Trabzonspor'un tecrübeli bir yönetime ihtiyacı var'

Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, sorunları çözecek tecrübeli bir yönetime ihtiyaçları olduğunu söyledi.

17 Mart 2018 Cumartesi 21:21
'Trabzonspor'un tecrübeli bir yönetime ihtiyacı var'

TRABZON (AA) - Trabzonspor Genişletilmiş İstişare Toplantısı, Ziya Bey Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Toplantıya Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, eski Trabzonspor başkanlarından Atay Aktuğ, Özkan Sümer, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Trabzon Şube Başkanı Cahit Erdem, Trabzonsporlu Eski Futbolcular Derneği Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Temsilcisi Serdar Bali, divan kurulu üyeleri ile Trabzonspor'un eski yöneticileri katıldı.

Ali Sürmen, Trabzonspor Genişletilmiş İstişare Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Çok yararlı bir toplantı gerçekleştirdiklerine inandığını belirten Sürmen, bordo-mavili kulübün olağanüstü genel kurul yapacağını hatırlatarak, "Olağanüstü genel kurul, Trabzonspor'umuzun birikmiş sorunlarını çözme yönünde yapılmış bir genel kuruldur. Genel kurula giderken de bizim önceden beri belirlediğimiz ve toplumla paylaştığımız bir ilkemiz var. Bu da, Trabzonspor'un bu dönem başkan adayına değil, sorunlarını çözecek tecrübeli bir yönetime ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

Toplantıda, Trabzonspor'un artık ihtiyaca göre futbolcu transfer etmesi gerektiğine karar verdiklerini aktaran Sürmen, şunları kaydetti:

"Futbolcu bedelleri Trabzonspor'un bütçesiyle uyumlu olmalı. Trabzonspor'un yönetiminde, başkanın Trabzon, İstanbul veya başka şehirden olmasından öte Trabzon kanadından yönetime katılacak kişilerin futbolu bilen, profesyonel olarak Trabzonspor'a katkı sağlayacak ve camianın büyük çoğunluğunun 'evet' diyebileceği isimler olmalı. Ayrıca Trabzonspor'un ekonomik sorunlarının aşılmasında, gerek devlet yetkilileriyle gerekse siyasi yetkililerle istişare edilerek gelir kaynaklarının nasıl oluşturulacağı konusunda, gelecek yönetimlere bu yönde yol gösteren kaynaklara ulaşılmasında çözüm üretebilecek girişimlerin yapılmasına karar verdik."

"Aldığımız kararların adaylara yol çizmesini istiyoruz"

Verilen kararların Trabzon'da bulunan ve toplantıya katılan kişilerin görüşü olduğunu vurgulayan Sürmen, "İstanbul'da veya başka şehirlerde olan başkanlarımız ve asbaşkanlarımızla da bu görüşlerimizi paylaşacağız. İstişarelere devam edeceğiz ama burada alınan kararların aday olacak arkadaşlara yol çizmesini ve onların tavsiyelere dikkat etmesini önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantının amacının, olağanüstü genel kurul kararının önünü kesmek olmadığına işaret eden Sürmen, "Bu bizim hakkımız da değil. Bizim çıkacak adaylara 'Niye aday oluyorsunuz?' deme hakkımız da yok." diye görüş belirtti.

Trabzonspor'un sorunlarının 8 ayda çözülemeyeceğine dikkati çeken Ali Sürmen, şunları söyledi:

"8 ay kısa vadeli çözümleri üretir. Çünkü önümüzdeki mayıs ayı sonuna kadar ciddiye alınması gereken sorunlar var. Bunu yeni yönetim çözecek. Eğer yılbaşına kadar camiayı rahatlatabilecek çözümler üretiyorsa biz kurullar olarak o yönetimin arkasında durmaya devam ederiz. Ama olağan genel kurul aralıkta yapılacaktır. Oradan çıkan sonuca elbette saygı duyacağız. Toplantıda ilkeler üzerinde konuştuk. Tüzük değişikliği konusu da yeni yönetimin işi olacak. Onu yeni yönetimle oturup konuşacağız."

Muhabir: Duygu Avunduk

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