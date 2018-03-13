Trail Blazers'tan 10 maçlık seri

ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat'i 115-99 yenen Portland Trail Blazers, arka arkaya 10. galibiyetini aldı.

NBA'e 4 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda son haftaların formda takımı Portland Trail Blazers, ağırladığı Miami Heat'i 115-99 yenerek 2013'ün kasım ayından bu yana ilk kez üst üste 10 maç kazandı.

Trail Blazers'ta Damian Lillard 32 sayı, 10 asist, 5 ribaunt, Jusuf Nurkic de 27 sayı, 16 ribaunt, 3 blokla "double double"a imza attı.

Heat'te Goran Dragic 23 sayı, Justise Winslow 15 sayı, 13 ribaunt ve Tyler Johnson 17 sayıyla mücadele etti.Westbrook'tan 99'uncu "triple double"

Oklahoma City Thunder'ın all-star oyun kurucusu Russell Westbrook, takımının Sacramento Kings'i 106-101 yendiği karşılaşmayı, 17 sayı, 11 asist ve 10 ribauntla tamamladı. Westbrook böylece bu sezon 20'nci, kariyerinde 99. defa "triple double" yaptı.

Ev sahibi Thunder'da 21 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle oynayan Paul George ve 21 sayı, 6 ribaunt üreten Carmelo Anthony, galibiyette önemli rol oynadı.

Kings'te Bogdan Bogdanovic'in 19 sayı, 8 ribaunt, Garrett Temple'ın 15 sayı, 7 ribaunt ve De'Aaron Fox'un 11 sayı, 10 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

Muhabir: Hüseyin Burak Demirer