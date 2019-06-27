Traktör Sazi'de Denizli dönemi | Haray haray ben Türkem



'Haray haray men Türkem' İran'ın Tebriz şehrinde yaşayan milyonlarca Türk'ün Traktör Sazi maçlarında saatlerce haykırdığı sloganlar, yıllarca süren baskı ve asimilasyon politikalarına isyanın sesi olmuştu. O baskı dolu yıllar geride kaldı mı bilinmez ama, bugünlerde Traktör Sazi Mustafa Denizli ile ligde yeni bir döneme giriyor.

İran'ın en köklü futbol kulüplerinden biri olarak öne çıkan, Türkiye ve Bozkurt sevgisi ile tanınan Traktör Sazi, Mustafa Denizli ile ilk antremanına çıktı. Traktör Sazi taraftarları hem takımlarına destek vermek hem de Mustafa Denizli'yi ilk antremanda görmek için stadyuma akın etti..

TARAFTARLARI TAKIMDAN DAHA ÜNLÜ

Futbol maçlarının kadınlara yasak olduğu dönemde genç kızların erkek kıyafetleriyle sahaya gelerek Traktör Sazi'ye destek verdiği İran'da, Traktör, Bozkurt ve Türk Bayrağı stadyumun değişmezleri arasında yer alıyor. Hatta Traktör Sazi için 'Dünya'da en fazla Türk taraftarı olan takım' olarak biliniyor. Azerbaycan, İran, Türkiye ve Nahcivan'da Traktör Sazi'nin yoğun bir taraftar kitlesi bulunuyor.

DENİZLİ'YE 5 YILLIK ÖNEMLİ GÖREV

İran Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör Sazi'nin yeni Teknik Direktörü Mustafa Denizli, takımıyla çıktığı ilk antrenmanda taraftarlardan yoğun ilgi gördü.

İran takımlarından Traktör Sazi’de teknik direktörlük kariyerini sürdüren Mustafa Denizli, takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Antrenmanı binlerce taraftar takip ederken, deneyimli teknik adama yoğun ilgi vardı. Denizli, kendisine yapılan tezahüratlara tribünlere giderek karşılık verdi. Mustafa Denizli taraftarlara, şampiyonluk için çalışacaklarının vurgusunu yaparak, bunu birlikte başaracaklarını belirtti.

69 yaşındaki teknik adam Traktör Sazi ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Mustafa Denizli, İran’da daha önce Proozi FC ve Pas Teheran takımlarını da çalıştırmıştı.

BASKIYA KARŞI TÜRKÇE HAYKIRDILAR BOZKURT GİBİ ULUDULAR

İran'ın Tebriz şehirdeki Büyük Traktör fabrikasının desteğiyle kurulduğu için Tractör ismini alan bu takımın renkleri kırmızı-beyaz. Kendilerine "Kızıl Kurt" diye seslenen Traktör taraftarı, kendi lehçelerinde takımlarını ‘’Tirəxtur” olarak adlandırıyor ancak lehçelerinde bulunan x’le yazılı Tractör pankartlarını, atkıları, formaları dahi zaman zaman İran polisi stada almıyor.



İran’daki Türkler stadyumda açtıkları pankartlarla bu baskılara karşı yıllarca sesini güçlü bir şekilde çıkarmaya devam ediyorlar. Bir maçta stadyumu hıncahınç doldurup aynı anda Kurt gibi uluyarak adeta tüm Türk dünyasına ve baskıcı İran rejimine biz buradayız mesajı vermişti.

Traktor, onların Türklüklerini haykırmaları olmuş; senelerdir bastırılan duygularının ve düşüncelerinin dışa vurulması olmuş. Yani bu takım, sadece bir futbol takımı değil, onlar için Azerbaycan demek, Türkçe demek, özgürlük demek.

TRAKTÖRLÜ KIZLAR GÜNÜ

Kadınların futbol maçlarını izlemek için stadyuma girmesinin yasak olduğu İran’da 16 Mart 2010 günü Tebriz’de oynanan Traktör- Persopolis maçında kadınlar stadyuma alınmamasına rağmen Türk kızları stadyumu gören yüksek tepelere 10 km yürüyerek çıkmış ve Traktör bayrağını stadyuma doğru sallamışlar ancak İran polisi duruma müdahale ederek Türk kızlarını oradan indirmiş. Traktör taraftarıda bu günü "Traktörlü Kızlar" günü ilan etmiş. Her 16 Mart günü onlar için ‘’Traktörlü Kızlar" günü.