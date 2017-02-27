TT Arena yanıyor, Beşiktaş 1 - Galatasaray 0

TT Arena yanıyor: Galatasaraylı taraftardan istifa sesleri yükseliyor...
Maçın 47. dakikasında Talsica'nın penaltıdan attığı golle Beşiktaş 1-0 öne geçti. Galatasaraylı taraftarların tepki gösterdiği gol sonrası sahada gergin anlar yaşandı. Maç 1-0'lık galibiyetle Süper Lig liderliğini taçlandıran Beşiktaş en yakın rakibine 10 puan fark attı...
Galatasaray deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönerek zirvedeki yerini koruyan Beşiktaş, ezeli rakibini deplasmanda geçtiğimiz sene olduğu gibi yine aynı skorla devirdi.
Galatasaray deplasmanında 47. dakikada Talisca'nın attığı golle kazanan Beşiktaş, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Siyah-beyazlılar bu sonuçla, ezeli rakipleri olan Galatasaray'a 10 puan, Fenerbahçe'ye de 12 puan fark atmış oldu. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş, sarı-kırmızılı rakibini geçtiğimiz sene de deplasmanda 1-0'lık skorla devirmeyi başarmıştı.
2015-2016 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan siyah-beyazlılar, ligin 32. haftasında TT Arena'da Galatasaray'ı Mario Gomez'in 76. dakikadaki golüyle mağlup etmeyi başarmıştı.
İstanbul Süper Lig'te önemli bir derbiye daha ev sahipliği yapıyor. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren büyük derbi öncesi Beşiktaş 47 puanla liderlik koltuğunda otururken, 40 puanlı Galatasaray haftaya üçüncü sırada girdi.
GALATASARAY'DA DA YÖNETİM İSTİFA SESLERİ YÜKSELİYOR
TT Arena'da 1-0 mağlubiyetin ardından maçın son dakikalarında sahada tempo tutan CimBomlu binlerce taraftar "Yönetim istifa" sloganları attı. Maçın son dakikalarına kadar süren sloganlara BJK taraftarlarının sevinç çığlıkları eşlik etti.
İLK YARIDAN ÖNEMLİ NOTLAR
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında TT Arena’da Beşiktaş ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
DAKİKA 6. dakikada Quaresma’nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Babel’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
DAKİKA 18. dakikada Quaresma’nın ceza sahası dışı sol tarafından kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde kimse topa dokunamayınca meşin yuvarlak arka direğin yanından dışarı gitti.
DAKİKA 31. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında bulunan Sneijder’in ortasında arka direkte bulanan Yasin meşin yuvarlağa dokunamadı.
DAKİKA 32. dakikada Podolski’nin ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fabri’de kaldı.
DAKİKA 43. dakikada orta sahada topla buluşan Talisca’nın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.
Son Dakika Beşiktaş, Derbi maç öncesi 47 puanla lider durumda Beşiktaş'ın 7 puan gerisinde yer alan sarı-kırmızılı ekibin, şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürebilmek için puan kaybına tahammülü yok. Son 2 lig maçında Kayserispor'a 2-1 yenilip, Çaykur Rizespor'la da 1-1 berabere kalarak 5 puan yitiren Galatasaray, taraftarı önünde derbiyi kazanarak hem moral bulma hem de iddiasını yeniden ortaya koyabilme peşinde.
SON ON MAÇTA CİMBOM KARTAL MÜCADELESİ
|Tarih
|Stat
|Organizasyon
|Sonuç (GS-BJK)
|26.08.2012
|BJK İnönü
|Lig
|3 - 3
|27.01.2013
|Türk Telekom Arena
|Lig
|2 - 1
|22.09.2013
|Atatürk Olimpiyat
|Lig
|3 - 0 (Hükmen)
|22.02.2014
|Türk Telekom Arena
|Lig
|1 - 0
|04.01.2015
|Atatürk Olimpiyat
|Lig
|2 - 0
|24.05.2015
|Türk Telekom Arena
|Lig
|2 - 0
|14.12.2015
|Atatürk Olimpiyat
|Lig
|1 - 2
|08.05.2016
|Türk Telekom Arena
|Lig
|0 - 1
|13.08.2016
|Konya Büyükşehir Bld.
|Süper Kupa
|1 - 1 (Penaltılarla 3-0)
|24.09.2016
|Vodafone Arena
|Lig
|2 - 2
Siyah-beyazlılar ise derbiyi kazanarak, hem ikinci sıradaki Medipol Başakşehir'in kendisine yaklaşmasına izin vermemeyi hem de 40 puandaki sarı-kırmızılı takımla arasındaki farkı 10'a çıkarmayı hedefliyor.
Sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Vodafone Arena'da yapılan müsabaka 2-2 bitti.
TUDOR İLK KEZ TT ARENA'DA
Galatasaray'da Jan Olde Riekerink'in ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan Igor Tudor, ilk kez taraftarı önüne çıkacak. Sarı-kırmızılı ekibin başındaki ilk müsabakasına Çaykur Rizespor deplasmanında çıkan Tudor, Türk Telekom Arena'daki siftahını ise Beşiktaş derbisinde yapacak.
CANER, NECİP VE TOSİC YOK
Beşiktaş'ta derbi maç öncesinde Caner Erkin, Necip Uysal ve Dusko Tosic'in sakatlıkları bulunuyor. Caner, ağır sakatlığı nedeniyle henüz takımla çalışmalara başlamazken, tedavileri tamamlanan Matej Mitrovic ile Adriano Correia hazır hale geldi. Hapoel Beer-Sheva ile oynanan iki maçta da ilk 11'de şans bulan Necip Uysal ise antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle derbide yok...
Şenol Güneş'in, sakatlıktan yeni çıkan Mitrovic'i derbide oynatması beklenmiyor. Adriano ise diğer lig maçlarında olduğu gibi takımdaki yerini alabilecek. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 4 maç ceza verilen siyah-beyazlı oyuncu Dusko Tosic, Galatasaray'a karşı da formasından uzak kalacak.
SERDAR AZİZ DIŞINDA EKSİK YOK
Beşiktaş derbisi öncesi sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı süren Serdar Aziz dışında eksik futbolcu bulunmuyor. Galatasaray'da başta Wesley Sneijder olmak üzere sakatlıkları bulunan oyuncuların yeniden takıma dahil olmaları, teknik heyetin yüzünü güldürdü.
MUSLERA, SİMOVİC'İN REKORUNA GÖZ DİKTİ
Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, Beşiktaş derbisinde bir rekora da ortak olacak. Uruguaylı file bekçisi, Beşiktaş karşısında da kaleyi koruması halinde, Süper Lig kariyerindeki 188. lig maçına çıkacak ve 27 yıldır Zoran Simovic'e ait olan, "Galatasaray formasıyla en fazla lig maçına çıkan yabancı oyuncu." rekorunu egale edecek. Öte yandan, Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Sabri Sarıoğlu ise Beşiktaş derbisinde görev alması durumunda kariyerinin 350. lig müsabakasına çıkmış olacak.
CEZA SINIRINDA 2 OYUNCU
Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'da 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı oyuncular Nigel de Jong ve Lukas Podolski, darbide de sarı kart görmeleri halinde ligin 23. haftasındaki Antalyaspor karşılaşmasında takımdaki yerlerini alamayacak.
GALATASARAY-BEŞİKTAŞ
STAT: TT Arena
SAAT: 20:00
HAKEM: Bülent Yıldırım
YAYIN: BeIN Sports 1
SAKAT: Serdar Aziz (Galatasaray) / Caner, Necip (Beşiktaş)
CEZALI: Tosic (Beşiktaş)
GALATASARAY: Muslera, Semih, Chedjou, Hakan, Carole, De Jong, Selçuk, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski
YEDEKLER: Cenk, Sabri, Ahmet, Tolga, Josue, Rodrigues, Eren
TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Atınç, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk
YEDEKLER: Tolga, Beck, Mitrovic, Gökhan İnler, Tolgay, Ömer Şişmanoğlu, Aboubakar
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş