Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
105324
ALTIN
146.596
DOLAR
3.4727
STERLİN
4.7284
EURO
4.1687
İpek Soylu ikinci turda veda etti
İpek Soylu ikinci turda veda...
Galatasaray'dan anlamlı iş birliği
Galatasaray'dan anlamlı iş birliği
Derbide ilk yarıya dikkat
Derbide ilk yarıya dikkat
Yasemin Can 'Parlayan Yıldız' ödülüne aday
Yasemin Can 'Parlayan Yıldız' ödülüne...
Cenk Tosun, Fenerbahçe karşısında ilk peşinde
Cenk Tosun, Fenerbahçe karşısında ilk...

TTF Kulüp Lisans Kurulu 8 takımın 3 puanını sildi

Eksikliklerini tamamlayamayan Balıkesirspor Baltok, Bucaspor, Eskişehirspor, Gaziantepspor, Karşıyaka, Kocaeli Birlikspor, Manisaspor ve Mersin İdmanyurdu'na üçer puan silme cezası verildi.

TTF Kulüp Lisans Kurulu 8 takımın 3 puanını sildi

Eksikliklerini tamamlayamayan Balıkesirspor Baltok, Bucaspor, Eskişehirspor, Gaziantepspor, Karşıyaka, Kocaeli Birlikspor, Manisaspor ve Mersin İdmanyurdu'na üçer puan silme cezası verildi.

20 Eylül 2017 Çarşamba 22:15
TTF Kulüp Lisans Kurulu 8 takımın 3 puanını sildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, ulusal kulüp lisans sistemi kapsamında son değerlendirmeyi yaparak, en üst 3 lig olan Süper Lig, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'deki kulüplerin başvurularını, sportif, altyapı, personel, hukuki ve mali kriterlere göre inceledi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, kurul, incelemeler neticesinde Süper Lig'den Teleset Mobilya Akhisarspor, Bursaspor, Kayserispor, TFF 1.Lig'den Çaykur Rizespor, Adanaspor, Gazişehir Gaziantep, Adana Demirspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Denizlispor, Samsunspor ve MKE Ankaragücü, TFF 2. Lig'den Amed Sportif Faaliyetler, Nazilli Belediyespor, Fatih Karagümrük, Gümüşhanespor, Kastamonuspor 1966, Hatayspor, Menemen Belediyespor, Niğde Belediyespor, Eyüpspor, Tokatspor, Şanlıurfaspor ve BUGSAŞ Spor'a ulusal lisans verdi.

Kurul, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan Balıkesirspor Baltok, Bucaspor, Eskişehirspor, Gaziantepspor, Karşıyaka, Kocaeli Birlikspor, Manisaspor ve Mersin İdmanyurdu'na üçer puan silme cezası uyguladı.

Yapılan bu toplantıyla 2017-2018 sezonu kulüp lisans süreci tamamlanırken, en üst 3 ligde yer alan kulüplerden 12'si UEFA lisansı, 46'sı ise ulusal lisans aldı.

Kulüp Lisans Kurulu, ilk değerlendirmesinde Süper Lig'den Antalyaspor, Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir, Osmanlıspor, Trabzonspor ile TFF 1. Lig'den Akın Çorap Giresunspor'a UEFA lisansı; Süper Lig'den Kardemir Karabükspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, TFF 1 . Lig'den Altınordu, Elazığspor, İstanbulspor, TFF 2. Lig'den Hacettepe, Kahramanmaraşspor, Keçiörengücü, SBS İnşaat Kırklarelispor ve Konya Anadolu Selçukspor'a ulusal lisans vermişti.

Kurulun ikinci aşama kararlarında ise Süper Lig'den Demir Grup Sivasspor, TFF 1. Lig'den Boluspor, Ümraniyespor, TFF 2. Lig'den Bandırmaspor, Etimesgut Belediyespor, Fethiyespor, İnegölspor, Pendikspor, Sarıyer, Sivas Belediyespor, Tuzlaspor ve Zonguldak Kömürspor ulusal lisans almıştı.

Anahtar Kelimeler:
Spor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Efsane antrenör Ivkovic jübile yaptı
Efsane antrenör Ivkovic jübile yaptı
UEFA Uluslar Ligi'nin formatı onaylandı
UEFA Uluslar Ligi'nin formatı onaylandı
Fas'ta Türk sporculardan Türkiye rekoru
Fas'ta Türk sporculardan Türkiye rekoru
Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi
Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi
UEFA Süper Kupa maçı İstanbul'da oynanacak
UEFA Süper Kupa maçı İstanbul'da oynanacak
İpek Soylu ikinci turda veda etti
İpek Soylu ikinci turda veda etti
Galatasaray'dan anlamlı iş birliği
Galatasaray'dan anlamlı iş birliği
Derbide ilk yarıya dikkat
Derbide ilk yarıya dikkat

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim