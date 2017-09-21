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Türk bisikletinin gururu

İsrail Bisiklet Akademisi ekibinin transfer ettiği Ahmet Örken, profesyonel kıta takımında yarışacak ilk Türk bisikletçi olmanın gururunu yaşıyor.

Türk bisikletinin gururu

İsrail Bisiklet Akademisi ekibinin transfer ettiği Ahmet Örken, profesyonel kıta takımında yarışacak ilk Türk bisikletçi olmanın gururunu yaşıyor.

21 Eylül 2017 Perşembe 15:33
Türk bisikletinin gururu

ANKARA (AA) - Ahmet Örken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail Bisiklet Akademisi takımıyla 2 yıllık sözleşme imzalayarak Türkiye adına bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Kendim ve ülkem adına çok gururluyum. Profesyonel takımların yer aldığı yarışlarda mücadele etmek benim için çok onur verici olacak. İsrail Akademi, 2018 İtalya Bisiklet Turu'nda yarışacak. En prestijli turlardan biri. Performansım böyle devam ederse kadroda yer alacağıma inanıyorum. Zaten orada yer vermeyi düşünüyorlar, planları o şekilde." ifadelerini kullandı.

Dört kez Türkiye zamana karşı şampiyonu olan Ahmet, "Türk bisikletçileri adına bir öncü oldum. Bu da gençlere, alttan gelen arkadaşlara çok büyük örnek olacak. Bu sayede bizlerin de büyük yarışlarda yer alabileceği, bunun hayal olmadığı görülecek. Gerçekten bisiklet sporunda şu an da altyapı çok sağlam. Torku Şekerspor ciddi anlamda yatırımlar yapıyor. O yatırımlar sayesinde bu seviyeye gelebildim." değerlendirmesinde bulundu.

TUR 2017'de podyumu hedefliyor

24 yaşındaki sporcu, 10-15 Ekim'de düzenlenecek 53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na (TUR 2017) ilişkin ise şunları kaydetti.

"Organizasyona milli takım adı altında katılacağız. Kayseri Erciyes'te yüksek irtifa kampı yapıyoruz. Takımımızın genel durumu çok iyi. Şu an en çok sağlığımıza dikkat etmeliyiz. Podyumda olmayı hedefliyoruz. Özellikle milli takım adı altında böyle büyük bir turda podyumda yer almayı gerçekten çok istiyorum."

Muhabir: Halil Ibrahim Avsar

Anahtar Kelimeler:
Ahmet ÖrkenBisikletçiİsrail Bisiklet AkademisiSpor
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