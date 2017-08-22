Türk eskrimine çağ atlatan 5 yıl

ANKARA (AA) - 1923 yılında kurulan ve sporcuları 2012 yılına kadar Avrupa ve dünya şampiyonalarında hiç madalya kazanamayan Türkiye Eskrim Federasyonu, son 5 yılda birçok başarıya imza attı.

Milli eskrimciler, 2012 yılından bu yana Avrupa ve dünya şampiyonalarında 3'ü altın, 4'ü de bronz olmak üzere 7 madalya kazandı.

Üniversiteler Yaz Olimpiyatları ve Akdeniz Oyunları'nda kazanılan madalyalarla son 5 yıllık süreçte uluslararası organizasyonlarda toplanan madalya sayısı 10'a yükseldi.

Milli sporcular, 2012-2017 yıllarında dünya şampiyonalarında 1 altın, Avrupa şampiyonalarında 2 altın, 4 bronz, Akdeniz Oyunları'nda 1 bronz ve Üniversiteler Yaz Olimpiyatları'nda birer gümüş ve bronz madalya aldı.

İlk madalya Ilgın Sarban'dan

Türk eskrim tarihinin Avrupa şampiyonalarındaki ilk madalyası, 89 yıllık bekleyişin ardından 2012'de geldi.

2012 Mart'ta Hırvatistan'da düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Avrupa Şampiyonası'nda kızlar kılıç kategorisinde bronz madalya kazanan Ilgın Sarban, adını Türk eskrim tarihine yazdırdı.

Aynı yıl mayıs ayında Slovakya'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Eskrim Şampiyonası'nda Ayşe Iryna Kravchuk, Türkiye'ye ikinci bronz madalyayı kazandırdı.

Akdeniz Oyunları ve Üniversite Olimpiyatları

2012 yılını Avrupa şampiyonalarında elde ettiği 2 bronz madalyayla kapatan Türk eskrimi, 2013'te Mersin'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda kadınlar flöre kategorisinde İrem Karamete ile bronz madalya kazandı.

Güney Kore'de 2015 yılında organize edilen Üniversiteler Yaz Olimpiyatları'nda erkekler flöre kategorisinde Martino Minuto, kazandığı bronz madalyayla Türkiye'ye ilk kez bu organizasyonda eskrim branşında madalya getirdi.

Milli sporculardan Enver Yıldırım, Tayvan'ın başkenti Taipei'de devam eden 2017 Üniversiteler Yaz Olimpiyatları'nda erkekler kılıç kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Türk eskrimi olimpiyatlarda

İrem Karamete, 2016 yılında kadınlar flöre kategorisinde 1984 yılında başlayan kota uygulaması doğrultusunda Türk eskrim tarihinde ilk kez olimpiyat kotası alan sporcu olmayı başardı.

2016 yılında bir başka başarı ise Avrupa Yıldızlar ve Gençler Avrupa Şampiyonası'nda geldi. Sırbistan'da düzenlenen şampiyonada, Atakan İslam Hezer, yıldızlar kategorisinde bronz madalyayı boynuna taktı.

İbrahim Ahmed Acar'dan üst üste başarılar

Türk eskrimi, bu sene içinde katıldığı uluslararası organizasyonlarda da birçok başarılı sonuca imza attı.

Mart ayında Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar ve Gençler Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşan milli sporcu İbrahim Ahmed Acar, Avrupa şampiyonalarında Türk eskrim tarihinin ilk altın madalyasını ülkeye getirerek adını tarihe yazdırdı.

Milli sporcu, bu başarısının 1 ay sonrasında yine Bulgaristan'da düzenlenen Dünya Yıldızlar ve Gençler Şampiyonası'nda altın madalya kazandı ve Türk eskrim tarihinde ilk dünya şampiyonluğunu elde eden isim oldu.

Türk eskrimciler, bireysel başarının yanı sıra takım sıralamasında da büyük bir başarı yakaladı. Belarus'ta düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda Kadın Kılıç Milli Takımı, Rusya ve Fransa gibi güçlü ülkeleri yenerek altın madalyaya uzandı. Aynı şampiyonada erkekler kılıç kategorisinde Enver Yıldırım da bronz madalyanın sahibi oldu.

Başkan Atalı: Dünyadaki yerimizi sağlamlaştıracağız

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, son 5 yılda elde edilen başarıların yönetime geldikleri ilk 5 yılda ektikleri tohumların meyveleri olduğunu söyledi.

İlk 5 yıl dünyanın birçok yerindeki başarılı eskrim hikayelerini araştırdıklarının altını çizen Atalı, "2012 yılından itibaren kendi başarı hikayemizi yazıyoruz. Türk eskrimi, yıllar geçtikçe dünyadaki yerini daha da sağlamlaştıracaktır." dedi.

Muhabir: Buğra Ersavaş