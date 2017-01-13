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13 Ocak 2017 Cuma 07:53

Turkis Airlines Euroleague; Darüşşafaka Doğuş 98 Baskonia 89

THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında İspanya'nın Baskonia takımını 98-89 mağlup eden Darüşşafaka Doğuş'ta başantrenör David Blatt, harika bir galibiyet aldıklarını söyledi

Turkis Airlines Euroleague; Darüşşafaka Doğuş 98 Baskonia 89
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Turkis Airlines Euroleague; Darüşşafaka Doğuş 98 Baskonia 89


Darüşşafaka Doğuş, Turkish Airlines Euroleague'in 17. haftasında sahasında İspanyol ekibi Baskonia'yı 98-89 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Blatt, "Kulübümüz için harika bir galibiyet aldık. Çok iyi bir takımı yenmeyi başardık. İlk maçta yapamadığımız bir şeyi yaptık ve topu boyalı alana sokmayı başardık. Bunun için gereken her şeyi yaptık. Yüksek tempoyla oynadık, topu iyi dolaştırdık. Bu, yüksek skorlu galibiyetin anahtarı oldu." diye konuştu.

Salon: Volkswagen Arena
Hakemler: Sreten Radovic xx, Ioannis Foufis xx, Marjo Markic xx
Darüşşafaka Doğuş: Wilbekin xxx 17, Wanamaker xxxx 21, Moerman xxx 15, Birkan Batuk xxx 2, Clyburn xxx 14, Bertans xxxx 29, Anderson xx, Furkan Aldemir xx, Zizic xx, Harangody xx
Başantrenör: David Blatt
Baskonia: Hanga xxx 19, Budinger xx 12, Larkin xx 10, Shengelia xx 13, Voigtmann xx 10, Beaubois xx 8, Blazic x 3, Diop x 2, Tillie xxx 10, Luz x 2, Sedekerskis x, Bargnani x
Başantrenör: Sito Alonso
1. Periyot: 20-24 (Baskonia lehine)
Devre: 47-46 (Baskonia lehine)
3. Periyot: 77-68 (Darüşşafaka Doğuş lehine)

 
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Anahtar Kelimeler
DarüşşafakaTurkish Airlines Euroleague
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