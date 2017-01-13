Turkis Airlines Euroleague; Darüşşafaka Doğuş 98 Baskonia 89

'in 17. haftasında sahasında İspanyol ekibi Baskonia'yı 98-89 mağlup etti.Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Blatt, "Kulübümüz için harika bir galibiyet aldık. Çok iyi bir takımı yenmeyi başardık. İlk maçta yapamadığımız bir şeyi yaptık ve topu boyalı alana sokmayı başardık. Bunun için gereken her şeyi yaptık. Yüksek tempoyla oynadık, topu iyi dolaştırdık. Bu, yüksek skorlu galibiyetin anahtarı oldu." diye konuştu.Volkswagen Arena: Sreten Radovic xx, Ioannis Foufis xx, Marjo Markic xxWilbekin xxx 17, Wanamaker xxxx 21, Moerman xxx 15, Birkan Batuk xxx 2, Clyburn xxx 14, Bertans xxxx 29, Anderson xx, Furkan Aldemir xx, Zizic xx, Harangody xxDavid BlattHanga xxx 19, Budinger xx 12, Larkin xx 10, Shengelia xx 13, Voigtmann xx 10, Beaubois xx 8, Blazic x 3, Diop x 2, Tillie xxx 10, Luz x 2, Sedekerskis x, Bargnani x: Sito Alonso1. Periyot: 20-24 (Baskonia lehine)Devre: 47-46 (Baskonia lehine)3. Periyot: 77-68 (Darüşşafaka Doğuş lehine)