Türkiye 0-Makedonya 0

A Milli Takımımız, 11 Haziran'da Kosova ile oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası grup eleme müsabakası öncesi hazırlık maçında Makedonya ile karşılaştı.Üsküp'teki II. Filip Arena'da TSİ 20.45'te başlayan karşılaşmanın 0-0 berabere bitti.
MAKEDONYA: Dimitrievski, Ristevski, Mojsov, Shikov, Alioski, Pandev, Hasani, Ristovski, Stjepanovic, Spirovski, Nestorovski
TEKNİK DİREKTÖR: Igor Angelovski
TÜRKİYE: Volkan, Gökhan, Kaan, Çağlar, İsmail, Ozan, Arda, Emre, Olcay, Yunus, Enes
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim