Türkiye 79- Karadağ 69

2019 FIBA Basketbol Dünya Şampiyonası’na katılabilmek için ikinci turda I Grubu’nda yer alan A Milli Erkek Takımımız, Karadağ mücadelesini 79-69'luk skorla kazandı.

Çin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2019 FIBA Basketbol Dünya Şampiyonası’na katılabilmek için ikinci turda I Grubu’nda yer alan A Milli Erkek Takımımız, Karadağ mücadelesini 79-69'luk skorla kazandı.Ay-yıldızlılarımız I Grubu’ndaki ikinci maçında 17 Eylül Pazartesi günü TSİ 21:00’de deplasmanda Slovenya ile karşılaşacak.Ankara Spor Salonu’nda oynanan ve NTV Spor’dan da naklen yayınlanan mücadele öncesi Türk basketbolunun duayen isimlerinden, eski basketbolcu, gazeteci ve yorumcu İsmet Badem anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.





A Milli Erkek Takımımız ile Karadağ arasındaki mücadeleyi, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri, TBF CEO’su Ömer Onan ve TBF Yetkilileri de takip etti.Millilerimiz mücadeleye Scottie Wilbekin, Doğuş Balbay, Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Ege Arar beşiyle başladı. Düşük tempodaki ilk bölümde pota altına top indiren Karadağ, Dubljevic’in sayılarıyla 5. dakikayı 10-8 önde geçti. Ersan İlyasova ve Semih Erden’in boyalı alanda oyuna ağırlığını koymasıyla hücumları değerlendiren Ay-yıldızlılarımız, durumu da 18-10’a getirdi. İlk periyotu 26-18 önde tamamlayan millilerimiz, ikinci çeyreğin başında da skor üstünlüğünü koruyarak 15.dakikada farkı 13 sayıya çıkarttı (33-20). Mücadelenin ilk yarısını A Milli Erkek Takımımız, Cedi Osman’ın turnikesiyle 45-37 önde kapattı.



Üçüncü periyotun başında Cedi Osman’ın basketleriyle hücumlardan sayı çıkartan millilerimiz, 25.dakikada durumu 52-45 yaptı. Pota altında Bojan Dubljevic’i kullandığı dakikalarda skor bulmakta zorlanmayan konuk ekip karşısında Ay-yıldızlılarımız son 10 dakikalık bölüme 60-56 üstün girdi. Karşılaşmanın dördüncü çeyreğine Semih Erden ve Ersan İlyasova’nın basketleriyle giren millilerimiz, farkı da 9 sayıya çıkarttı (65-56). Mola alan Karadağ, ara sonrasında pota altına top indirerek hücum etmeyi sürdürdü. Ancak A Milli Erkek Takımımız, 35.dakikasını 73-62 üstün geçtiği mücadeleden 79-69 galibiyetle ayrıldı.



TÜRKİYE (79): Scottie Wilbekin 2, Kartal Özmızrak, Doğuş Balbay 4, Cedi Osman 18, Metin Türen, Ersan İlyasova 17, Semih

Kaynak;TBF