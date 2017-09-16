Türkiye boksta 11 altın, 9 gümüş madalya kazandı

İSTANBUL (AA) - 31. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası yapılan final müsabakalarıyla tamamlanırken, Türkiye organizasyonu birinci bitirdi.

Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda düzenlenen ve 5 gün süren turnuvada Türkiye, erkeklerde 9 altın, 8 gümüş ve 14 bronz, kadınlarda da 2 altın, 1 gümüş ve 7 bronz madalya olmak üzere toplamda 41 madalya kazandı.

Erkeklerde Fırat Dayan 49 kiloda, Azad Demirhan 52 kiloda, Ünal Kalkışım 56 kiloda, Barış Çakan 60 kiloda, İbrahim Hakkı Gezer 64 kiloda, Bera Doğan Kılıç 69 kiloda, Bulut Can Şahin 75 kiloda, Bayram Malkan 81 kiloda ve Berat Acar 91 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda Enes Parmaksız 49 kiloda, Musa Özay 52 kiloda, Sıtkı Işık 64 kiloda, Selahattin Karslıoğlu 69 kiloda, Fazlı Cem Özsarı 75 kiloda, Mahmutcan Çiçek 81 kiloda, Doğukan Ağbaba 91 kiloda ve Mücahit İlyas +91 kiloda gümüş madalyaya uzandı.

Mustafa Öter 52 kiloda, Ahmet Çikot ve Ahmet Otçu 56 kiloda, Muhammet İnci 64 kiloda, Yusuf Gökçek ve Erol Yalçın 69 kiloda, Egemen Başar ve Mustafa Dağdeviren 75 kiloda, Ozancan Aslantaş ve Asrın Arslan 81 kiloda, Sefa Gençoğlu ve Sami Can Açıkgöz 91 kiloda ile Canberk İstim ve Mustafa Kuşgözoğlu da +91 kiloda bronz madalya aldı.

Kadınlarda ise Çağla Aluç 60 kiloda, Cansel Oltu 64 kiloda altın, Sueda Şahin +81 kiloda gümüş, Edanur Kaya 54 kiloda, Esmanur Koç 69 kiloda, Yadıgar Karagöz ve Selma Karakoyun 75 kiloda, Tuana İzel Yılmaz ile Makbule Uysal 81 kiloda ve İrem Uzun +81 kiloda bronz madalya elde etti.

Muhabir: Sezer Yavuz