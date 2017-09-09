Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
108452
ALTIN
147.660
DOLAR
3.4090
STERLİN
4.5051
EURO
4.1028
Şampiyona Memleketinde Muhteşem Karşılama
Şampiyona Memleketinde Muhteşem Karşılama
Beşiktaş Karabük deplasmanında
Beşiktaş Karabük deplasmanında
Fenerbahçe Başakşehir'i konuk ediyor
Fenerbahçe Başakşehir'i konuk ediyor
Birinci transfer dönemi sona erdi
Birinci transfer dönemi sona erdi
Trabzonspor, Volkan Şen ile anlaştı
Trabzonspor, Volkan Şen ile anlaştı

Türkiye çeyrek final için sahada

A Milli Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda yarın İspanya ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye çeyrek final için sahada

A Milli Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda yarın İspanya ile karşı karşıya gelecek.

09 Eylül 2017 Cumartesi 15:44
Türkiye çeyrek final için sahada

İSTANBUL (AA) - A Milli Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda yarın İspanya ile karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.45'te başlayacak ve NTV Spor'dan naklen yayınlanacak.

Şampiyonanın ilk turunda D Grubu'nda mücadele eden Türkiye, Büyük Britanya'yı 84-70, Belçika'yı 78-65 mağlup etti. Milliler, Rusya'ya 76-73, Sırbistan'a 80-74, Letonya'ya 89-79 yenildi, grup dördüncüsü olarak son 16 turuna yükseldi.

Turnuvaya son şampiyon unvanıyla katılan İspanya ise mücadele ettiği C Grubu'nda sırasıyla Karadağ'ı 99-60, Çekya'yı 93-56, Romanya'yı 91-50, Hırvatistan'ı 79-73, Macaristan'ı 87-64 mağlup etti. İspanya, grupta lider olarak son 16 turuna çıktı.

Türkiye ile İspanya eşleşmesinden galip çıkacak takım, çeyrek finalde, Almanya-Fransa maçının kazananı ile karşılaşacak.

Şampiyonanın son 16 turunda yarın saat 12.30'da Letonya-Karadağ, 15.15'te Sırbistan-Macaristan, 21.30'da da Hırvatistan-Rusya müsabakaları oynanacak.

Anahtar Kelimeler:
2017 Avrupa ŞampiyonasıA Milli Basketbol TakımıSpor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şampiyona Memleketinde Muhteşem Karşılama
Şampiyona Memleketinde Muhteşem Karşılama
Fransa'yı yenen Almanya çeyrek finalde
Fransa'yı yenen Almanya çeyrek finalde
TBF Başkanı Türkoğlu: Kazansa da kaybetse de iyi bir jenerasyon yakaladığımızı düşünüyoruz
TBF Başkanı Türkoğlu: Kazansa da kaybetse de iyi bir jenerasyon yakaladığımızı düşünüyoruz
Real Madrid yine evinde puan kaybetti
Real Madrid yine evinde puan kaybetti
Manchester City, Liverpool'u farklı geçti
Manchester City, Liverpool'u farklı geçti
Basketbol: Galenos Cup
Basketbol: Galenos Cup
Transferin en hızlısı Göztepe
Transferin en hızlısı Göztepe
Slovenya çeyrek finalde
Slovenya çeyrek finalde

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim