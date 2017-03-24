Türkiye Finlandiya: Cenk Tosun attı, Millilerimiz coştu, 2-0

Türk Milli Takımı, bugün kendi grubunda 5. maçına çıktı. Antalya'da oynana maçın ilk yarısı Cenk Tosun'un attığı iki nefis golle 2-0 bitti. Finli oyuncuların ecel teri döktüğü sahada sık sık kart riskine rağmen, futbolcularımıza favul yapığı görüldü. Saha hakimiyetini ilk 45 dakika boyunca elinde tutan A Millilerimiz performansı ve centilmenliğiyle izleyenleri büyüledi..
Kritik mücadelede galibiyeti getiren golleri; 9 ve 13. dakikada Cenk Tosun kaydetti. 90+3. dakika Enes Ünal'ın kafa vuruşunda top direkten döndü. Ay-Yıldızlılar bu sonucun ardından 8 puana yükseldi. Finlandiya'nın ise grupta 1 puanı bulunuyor.
Gruptaki diğer maçlarda TSİ 22.45'te Kosova-İzlanda, Hırvatistan-Ukrayna karşı karşıya gelecek.
MAÇTAN NOTLAR
A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Finlandiya ile yaptığı maçı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da izledi. Erdoğan'ın yanı sıra müsabakayı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan da takip etti.
MAÇA YOĞUN İLGİ
Antalyalı futbolseverler milli maça yoğun ilgi gösterdi. Antalya Stadı'nda oynanan maç için satışa sunulan biletler, yaklaşık 10 gün önceden tükendi. 2015'te yapımı sona eren Antalya Stadı'ndaki karşılaşmayı 33 bin futbolsever tribünlerden seyretti.
TERİM'DEN 5 DEĞİŞİKLİK
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, ay-yıldızlı ekibin son oynadığı Kosova maçının ilk 11'ine göre 5 değişiklik yaptı. A Milli Takım, Finlandiya müsabakasına Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Ömer Toprak, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Selçuk İnan, Arda Turan, Volkan Şen, Yunus Mallı, Olcay Şahan ve Cenk Tosun 11'i ile başladı. Ay-yıldızlı takımın elemelerde yine Antalya'da yaptığı Kosova maçında 11'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, Hasan Ali Kaldırım ve Burak Yılmaz aday kadroda yer almazken, Oğuzhan Özyakup ile Ahmet Yılmaz Çalık yedekler arasında oturdu. Kosova karşılaşmasının 11'inde bulunmayan İsmail Köybaşı, Ömer Toprak, Olcay Şahan, Yunus Mallı ve Cenk Tosun, Finlandiya mücadelesinin başlangıç kadrosunda yer aldı.
2018 Dünya Kupası Elemeleri grup maçında bu akşam A Milli Takım, Finlandiya ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak.
Antalya Stadında saat 20.00’da başlayacak olan maçı İspanya Futbol Federasyonu’ndan Jesus Gil Manzano yönetecek. Türkiye, Finlandiya karşısında şu 11 ile sahaya çıkacak:
TÜRKİYE; Volkan, Gökhan, Ömer, Mehmet Topal, İsmail, Selçuk, Olcay, Yunus Mallı, Volkan Şen, Arda Turan, Cenk Tosun
FİNLANDİYA: Hradecky, Arajuuri, Vaisanen, Toivio, Arkivuo, Raitala, Ring, Lod, Halsti, Mattila, Pukki
FİNLANDİYA TÜRKİYE İÇİN ZORLU OLDU
Türkiye, Fin Milli Takımı ile bugüne kadar 13 maç yaptı. Galibiyetlerde Finlandiya 6’ya 4 önde. 3 maç da berabere bitti. A Milliler, Finlandiya ile evinde oynadığı 5 maçta da 3 puan göremezken, 3 yenilgi alıp 2 maçta da berabere kaldı. Bu karşılaşmada hedef mutlak galibiyet... Olası bir puan kaybı halinde grupta işler karışacak, Türkiye şansını çok zora sokacak.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA MAÇI İZLEDİ
A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Finlandiya ile yaptığı maçı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da izledi. Erdoğan'ı, stat girişinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ile diğer yetkililer karşıladı.
Erdoğan'ın yanı sıra müsabakayı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan da takip etti.
Antalyalı futbolseverler milli maça yoğun ilgi gösterdi. Antalya Stadı'nda oynanan maç için satışa sunulan biletler, yaklaşık 10 gün önceden tükendi. Karşılaşmayı 33 bin futbolsever tribünlerden seyretti.
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, ay-yıldızlı ekibin son oynadığı Kosova maçının ilk 11'ine göre 5 değişiklik yaptı. A Milli Takım, Finlandiya müsabakasına Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Ömer Toprak, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Selçuk İnan, Arda Turan, Volkan Şen, Yunus Mallı, Olcay Şahan ve Cenk Tosun 11'i ile başladı.
Ay-yıldızlı takımın elemelerde yine Antalya'da yaptığı Kosova maçında 11'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, Hasan Ali Kaldırım ve Burak Yılmaz aday kadroda yer almazken, Oğuzhan Özyakup ile Ahmet Yılmaz Çalık yedekler arasında oturdu.
Kosova karşılaşmasının 11'inde bulunmayan İsmail Köybaşı, Ömer Toprak, Olcay Şahan, Yunus Mallı ve Cenk Tosun, Finlandiya mücadelesinin başlangıç kadrosunda yer aldı.
Karşılaşma öncesinde yapılan koreografide yaklaşık 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni sponsorlarından Arçelik tarafından yaptırılan ve Antalya Stadı'nın doğu tribününde yükselen dev Türk bayrağının altında, "Milli takıma başarılar dileriz" yazısı yer aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) karşılaşmaya özel 100 bin Türk bayrağı dağıttı. Saran Holding'in TFF'ye verdiği bayrak desteğiyle 33 bin kapasiteli Antalya Stadı'nı tüm koltukları Türk bayraklarıyla donatıldı. Stat dışındaki etkinlik alanlarında da yaklaşık 70 bin bayrak futbolseverlere verildi.