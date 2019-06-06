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Türkiye Fransa Milli Maçı'nda Kante yok

Fransız Milli Takımı, 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da oynanacak milli maç öncesi Kante sakatlığı ile sarsıldı..

Türkiye Fransa Milli Maçı'nda Kante yok

Fransız Milli Takımı, 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da oynanacak milli maç öncesi Kante sakatlığı ile sarsıldı..

06 Haziran 2019 Perşembe 23:14
Türkiye Fransa Milli Maçı'nda Kante yok

Türkiye Fransa Milli Maçı'nda Kante yok


Konya'da haftasonu oynanacak olan Türkiye Fransa milli karşılaşması öncesi Fransız A Milli Takım'ında büyük şok. Fransız takımı, Ngolo Kante sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığını açıkladı. 

Fransa Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu N'Golo Kante, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Türkiye ile oynanacak maçta sakatlığı nedeniyle görev yapamayacak.

Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Chelsea'nin 28 yaşındaki oyuncusu Kante, sağ dizindeki sakatlık sebebiyle EURO 2020 Elemeleri'nde Türkiye ve Andorra ile oynanacak maçların kadrosundan çıkarıldı.

H Grubu'nda ikide iki yapan ve averajla liderlikte yer alan Fransa, 8 Haziran Cumartesi günü Türkiye, 11 Haziran Salı günü ise Andorra ile deplasmanda karşılaşacak.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeFransaA Milli TakımKonlaNgolo Kante
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