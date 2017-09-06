Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
108873
ALTIN
148.140
DOLAR
3.4380
STERLİN
4.4823
EURO
4.0935
Van Persie'den Fenerbahçe'ye kötü haber
Van Persie'den Fenerbahçe'ye kötü haber
ABD Açık'ta çeyrek finale yükselenler belli oldu
ABD Açık'ta çeyrek finale yükselenler...
Fenerbahçe'de Robin Van Persie şoku
Fenerbahçe'de Robin Van Persi'e şoku
Türkiye 74-Sırbistan 80
Türkiye 74-Sırbistan 80
Vainqueur resmen Antalyaspor'da
Vainqueur resmen Antalyaspor'da

Türkiye Hırvatistan maçı; Tek golle devirdik

Türkiye, Dünya Kupası Grup Eleme maçında Hırvatistan'ı Cenk Tosun'un 75. dakikada attığı tek golle mağlup etti.

Türkiye Hırvatistan maçı; Tek golle devirdik

Türkiye, Dünya Kupası Grup Eleme maçında Hırvatistan'ı Cenk Tosun'un 75. dakikada attığı tek golle mağlup etti.

06 Eylül 2017 Çarşamba 00:12
Türkiye Hırvatistan maçı; Tek golle devirdik

Türkiye Hırvatistan maçı; Tek golle devirdik


A Milli Takımımız, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki kader maçında Hırvatistan'ı 1-0 yendi. Galibiyet golünü 75. dakikada Cenk Tosun kaydetti! Dünya Kupası Elemeleri'nde önemli bir galibiyet alan Milli Takım, Dünya Kupası umutlarını sürdürdü.


A Milli Takımımız, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 8. ve kader maçında Hırvatistan'ı 1-0 yendi. Eskişehir'de muhteşem bir atmosferde oynanan mücadelede galibiyet golünü 75. dakikada Cenk Tosun kaydetti! Maçın 39. dakikada Hakan Çalhanoğlu gördüğü sarı kartla İzlanda maçında cezalı duruma düştü.

Grupta oynanan diğer maçta ise İzlanda, Ukrayna'yı Gylfi Sigurdsson'un attığı gollerle 2-0 yendi.  Finlandiya ise 83. dakikada Teemu Pukki'nin attığı golle Kosova'yı deplasmanda 1-0'lık skorla geçti.

Türkiye, Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası'na doğrudan katılabilmek için grubu liderlikle tamamlamak zorunda. İkincilik ise, play-off kapılarını açabilir...

Bu sonuçların ardından; Türkiye grupta 14 puana ve 3. sıraya yükselirken, lider Hırvatistan 16 puanda kaldı. Aynı puandaki İzlanda ikinci sırada yer aldı. 4. sıradaki Ukrayna'nın ise 14 puanı bulunuyor. Milliler grupta kalan maçlarında ise 6 Ekim'de Türkiye'de İzlanda, 9 Ekim'de ise deplasmanda Finlandiya ile karşı karşıya gelecek.

I GRUBU'NDA KALAN MAÇLAR

Hırvatistan - Finlandiya
Kosova - Ukrayna
Türkiye - İzlanda
Finlandiya - Türkiye
İzlanda - Kosova
Ukrayna - Hırvatistan

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ PUAN DURUMU

İşte Dünya Kupası Elemeleri puan durumu...

A GRUBU

Takım O G B M A Y P AV
Fransa 8 5 2 1 15 5 17 +10
İsveç 8 5 1 2 18 7 16 +11
Hollanda 8 4 1 3 16 11 13 +5
Bulgaristan 8 4 0 4 13 17 12 -4
Lüksemburg 8 1 2 5 7 17 5 -10
Belarus 8 1 2 5 4 16 5 -12

B GRUBU

Takım O G B M A Y P AV
İsviçre 8 8 0 0 18 3 24 +15
Portekiz 8 7 0 1 28 4 21 +24
Macaristan 8 3 1 4 11 9 10 +2
Faroe Adaları 8 2 2 4 4 15 8 -11
Andorra 8 1 1 6 2 17 4 -15
Letonya 8 1 0 7 3 18 3 -15

C GRUBU

Takım O G B M A Y P AV
Almanya 8 8 0 0 35 2 24 +33
Kuzey İrlanda 8 6 1 1 16 2 19 +14
Azerbaycan 8 3 1 4 8 12 10 -4
Çek Cumhuriyeti 8 2 3 3 10 9 9 +1
Norveç 8 2 1 5 8 16 7 -8
San Marino 8 0 0 8 2 38 0 -36

D GRUBU

Takım O G B M A Y P AV
Sırbistan 8 5 3 0 17 7 18 +10
Galler 8 3 5 0 12 5 14 +7
İrlanda 8 3 4 1 9 6 13 +3
Avusturya 8 2 3 3 10 10 9 0
Gürcistan 8 0 5 3 8 12 5 -4
Moldova 8 0 2 6 4 20 2 -16

E GRUBU

Takım O G B M A Y P AV
Polonya 8 6 1 1 18 11 19 +7
Karadağ 8 5 1 2 18 7 16 +11
Danimarka 8 5 1 2 18 7 16 +11
Romanya 8 2 3 3 8 8 9 0
Ermenistan 8 2 0 6 8 19 6 -11
Kazakistan 8 0 2 6 4 22 2 -18

F GRUBU

Takım O G B M A Y P AV
İngiltere 8 6 2 0 16 3 20 +13
Slovakya 8 5 0 3 14 6 15 +8
Slovenya 8 4 2 2 10 4 14 +6
İskoçya 8 4 2 2 14 10 14 +4
Litvanya 8 1 2 5 6 18 5 -12
Malta 8 0 0 8 2 21 0 -19

G GRUBU

Takım O G B M A Y P AV
İspanya 8 7 1 0 32 3 22 +29
İtalya 8 6 1 1 19 7 19 +12
Arnavutluk 8 4 1 3 10 9 13 +1
İsrail 8 3 0 5 9 14 9 -5
Makedonya 8 2 1 5 10 14 7 -4
Liechtenstein 8 0 0 8 1 34 0 -33

H GRUBU

Takım O G B M A Y P AV
Belçika 8 7 1 0 35 3 22 +32
Bosna-Hersek 8 4 2 2 19 8 14 +11
Yunanistan 8 3 4 1 11 5 13 +6
Güney Kıbrıs 8 3 1 4 8 12 10 -4
Estonya 8 2 2 4 6 17 8 -11
Cebelitarık 8 0 0 8 3 37 0 -34

I GRUBU

Takım O G B M A Y P AV
Hırvatistan 8 5 1 2 12 3 16 +9
İzlanda 8 5 1 2 11 7 16 +4
Türkiye 8 4 2 2 12 8 14 +4
Ukrayna 8 4 2 2 11 7 14 +4
Finlandiya 8 2 1 5 6 10 7 -4
Kosova 8 0 1 7 3 20 1 -14
A Milli Erkek Basketbol Takımı son 16 turuna yükseldi
A Milli Erkek Basketbol Takımı son 16 turuna yükseldi
Türkiye 74-Sırbistan 80
Türkiye 74-Sırbistan 80
A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu: Yapılan hataların kasıtlı olduğunu düşünüyorum
A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu: Yapılan hataların kasıtlı olduğunu düşünüyorum
Ramil Guliyev 'Ayın Atleti' oldu
Ramil Guliyev 'Ayın Atleti' oldu
A Milliler potada Belçika'ya üstün
A Milliler potada Belçika'ya üstün
A Milli Futbol Takımı kafilesi Eskişehir'de
A Milli Futbol Takımı kafilesi Eskişehir'de
Milliler Sırbistan ile 16. randevuda
Milliler Sırbistan ile 16. randevuda
Son Güncelleme: 06.09.2017 00:28
Anahtar Kelimeler:
A Milli Takımımız2018 Dünya Kupası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
A Milli Erkek Basketbol Takımı son 16 turuna yükseldi
A Milli Erkek Basketbol Takımı son 16 turuna yükseldi
Türkiye, Hırvatistan'ı konuk ediyor
Türkiye, Hırvatistan'ı konuk ediyor
Özkan Sümer'den 'altyapıya önem verin' çağrısı
Özkan Sümer'den 'altyapıya önem verin' çağrısı
ABD Açık'ta çeyrek finale yükselenler belli oldu
ABD Açık'ta çeyrek finale yükselenler belli oldu
Van Persie'den Fenerbahçe'ye kötü haber
Van Persie'den Fenerbahçe'ye kötü haber
Fenerbahçe'de Robin Van Persie şoku
Fenerbahçe'de Robin Van Persie şoku
Türkiye 74-Sırbistan 80
Türkiye 74-Sırbistan 80
A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu: Yapılan hataların kasıtlı olduğunu düşünüyorum
A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu: Yapılan hataların kasıtlı olduğunu düşünüyorum

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim