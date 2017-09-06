Türkiye Hırvatistan maçı; Tek golle devirdik



A Milli Takımımız, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki kader maçında Hırvatistan'ı 1-0 yendi. Galibiyet golünü 75. dakikada Cenk Tosun kaydetti! Dünya Kupası Elemeleri'nde önemli bir galibiyet alan Milli Takım, Dünya Kupası umutlarını sürdürdü.



A Milli Takımımız, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 8. ve kader maçında Hırvatistan'ı 1-0 yendi. Eskişehir'de muhteşem bir atmosferde oynanan mücadelede galibiyet golünü 75. dakikada Cenk Tosun kaydetti! Maçın 39. dakikada Hakan Çalhanoğlu gördüğü sarı kartla İzlanda maçında cezalı duruma düştü.

Grupta oynanan diğer maçta ise İzlanda, Ukrayna'yı Gylfi Sigurdsson'un attığı gollerle 2-0 yendi. Finlandiya ise 83. dakikada Teemu Pukki'nin attığı golle Kosova'yı deplasmanda 1-0'lık skorla geçti.

Türkiye, Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası'na doğrudan katılabilmek için grubu liderlikle tamamlamak zorunda. İkincilik ise, play-off kapılarını açabilir...

Bu sonuçların ardından; Türkiye grupta 14 puana ve 3. sıraya yükselirken, lider Hırvatistan 16 puanda kaldı. Aynı puandaki İzlanda ikinci sırada yer aldı. 4. sıradaki Ukrayna'nın ise 14 puanı bulunuyor. Milliler grupta kalan maçlarında ise 6 Ekim'de Türkiye'de İzlanda, 9 Ekim'de ise deplasmanda Finlandiya ile karşı karşıya gelecek.

I GRUBU'NDA KALAN MAÇLAR

Hırvatistan - Finlandiya

Kosova - Ukrayna

Türkiye - İzlanda

Finlandiya - Türkiye

İzlanda - Kosova

Ukrayna - Hırvatistan

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ PUAN DURUMU

İşte Dünya Kupası Elemeleri puan durumu...

A GRUBU

Takım O G B M A Y P AV Fransa 8 5 2 1 15 5 17 +10 İsveç 8 5 1 2 18 7 16 +11 Hollanda 8 4 1 3 16 11 13 +5 Bulgaristan 8 4 0 4 13 17 12 -4 Lüksemburg 8 1 2 5 7 17 5 -10 Belarus 8 1 2 5 4 16 5 -12

B GRUBU

Takım O G B M A Y P AV İsviçre 8 8 0 0 18 3 24 +15 Portekiz 8 7 0 1 28 4 21 +24 Macaristan 8 3 1 4 11 9 10 +2 Faroe Adaları 8 2 2 4 4 15 8 -11 Andorra 8 1 1 6 2 17 4 -15 Letonya 8 1 0 7 3 18 3 -15

C GRUBU

Takım O G B M A Y P AV Almanya 8 8 0 0 35 2 24 +33 Kuzey İrlanda 8 6 1 1 16 2 19 +14 Azerbaycan 8 3 1 4 8 12 10 -4 Çek Cumhuriyeti 8 2 3 3 10 9 9 +1 Norveç 8 2 1 5 8 16 7 -8 San Marino 8 0 0 8 2 38 0 -36

D GRUBU

Takım O G B M A Y P AV Sırbistan 8 5 3 0 17 7 18 +10 Galler 8 3 5 0 12 5 14 +7 İrlanda 8 3 4 1 9 6 13 +3 Avusturya 8 2 3 3 10 10 9 0 Gürcistan 8 0 5 3 8 12 5 -4 Moldova 8 0 2 6 4 20 2 -16

E GRUBU

Takım O G B M A Y P AV Polonya 8 6 1 1 18 11 19 +7 Karadağ 8 5 1 2 18 7 16 +11 Danimarka 8 5 1 2 18 7 16 +11 Romanya 8 2 3 3 8 8 9 0 Ermenistan 8 2 0 6 8 19 6 -11 Kazakistan 8 0 2 6 4 22 2 -18

F GRUBU

Takım O G B M A Y P AV İngiltere 8 6 2 0 16 3 20 +13 Slovakya 8 5 0 3 14 6 15 +8 Slovenya 8 4 2 2 10 4 14 +6 İskoçya 8 4 2 2 14 10 14 +4 Litvanya 8 1 2 5 6 18 5 -12 Malta 8 0 0 8 2 21 0 -19

G GRUBU

Takım O G B M A Y P AV İspanya 8 7 1 0 32 3 22 +29 İtalya 8 6 1 1 19 7 19 +12 Arnavutluk 8 4 1 3 10 9 13 +1 İsrail 8 3 0 5 9 14 9 -5 Makedonya 8 2 1 5 10 14 7 -4 Liechtenstein 8 0 0 8 1 34 0 -33

H GRUBU

Takım O G B M A Y P AV Belçika 8 7 1 0 35 3 22 +32 Bosna-Hersek 8 4 2 2 19 8 14 +11 Yunanistan 8 3 4 1 11 5 13 +6 Güney Kıbrıs 8 3 1 4 8 12 10 -4 Estonya 8 2 2 4 6 17 8 -11 Cebelitarık 8 0 0 8 3 37 0 -34

I GRUBU