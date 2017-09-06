Türkiye Hırvatistan maçı; Tek golle devirdik
A Milli Takımımız, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki kader maçında Hırvatistan'ı 1-0 yendi. Galibiyet golünü 75. dakikada Cenk Tosun kaydetti! Dünya Kupası Elemeleri'nde önemli bir galibiyet alan Milli Takım, Dünya Kupası umutlarını sürdürdü.
A Milli Takımımız, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 8. ve kader maçında Hırvatistan'ı 1-0 yendi. Eskişehir'de muhteşem bir atmosferde oynanan mücadelede galibiyet golünü 75. dakikada Cenk Tosun kaydetti! Maçın 39. dakikada Hakan Çalhanoğlu gördüğü sarı kartla İzlanda maçında cezalı duruma düştü.
Türkiye, Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası'na doğrudan katılabilmek için grubu liderlikle tamamlamak zorunda. İkincilik ise, play-off kapılarını açabilir...
Bu sonuçların ardından; Türkiye grupta 14 puana ve 3. sıraya yükselirken, lider Hırvatistan 16 puanda kaldı. Aynı puandaki İzlanda ikinci sırada yer aldı. 4. sıradaki Ukrayna'nın ise 14 puanı bulunuyor. Milliler grupta kalan maçlarında ise 6 Ekim'de Türkiye'de İzlanda, 9 Ekim'de ise deplasmanda Finlandiya ile karşı karşıya gelecek.
I GRUBU'NDA KALAN MAÇLAR
Hırvatistan - Finlandiya
Kosova - Ukrayna
Türkiye - İzlanda
Finlandiya - Türkiye
İzlanda - Kosova
Ukrayna - Hırvatistan
DÜNYA KUPASI ELEMELERİ PUAN DURUMU
İşte Dünya Kupası Elemeleri puan durumu...
A GRUBU
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|AV
|Fransa
|8
|5
|2
|1
|15
|5
|17
|+10
|İsveç
|8
|5
|1
|2
|18
|7
|16
|+11
|Hollanda
|8
|4
|1
|3
|16
|11
|13
|+5
|Bulgaristan
|8
|4
|0
|4
|13
|17
|12
|-4
|Lüksemburg
|8
|1
|2
|5
|7
|17
|5
|-10
|Belarus
|8
|1
|2
|5
|4
|16
|5
|-12
B GRUBU
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|AV
|İsviçre
|8
|8
|0
|0
|18
|3
|24
|+15
|Portekiz
|8
|7
|0
|1
|28
|4
|21
|+24
|Macaristan
|8
|3
|1
|4
|11
|9
|10
|+2
|Faroe Adaları
|8
|2
|2
|4
|4
|15
|8
|-11
|Andorra
|8
|1
|1
|6
|2
|17
|4
|-15
|Letonya
|8
|1
|0
|7
|3
|18
|3
|-15
C GRUBU
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|AV
|Almanya
|8
|8
|0
|0
|35
|2
|24
|+33
|Kuzey İrlanda
|8
|6
|1
|1
|16
|2
|19
|+14
|Azerbaycan
|8
|3
|1
|4
|8
|12
|10
|-4
|Çek Cumhuriyeti
|8
|2
|3
|3
|10
|9
|9
|+1
|Norveç
|8
|2
|1
|5
|8
|16
|7
|-8
|San Marino
|8
|0
|0
|8
|2
|38
|0
|-36
D GRUBU
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|AV
|Sırbistan
|8
|5
|3
|0
|17
|7
|18
|+10
|Galler
|8
|3
|5
|0
|12
|5
|14
|+7
|İrlanda
|8
|3
|4
|1
|9
|6
|13
|+3
|Avusturya
|8
|2
|3
|3
|10
|10
|9
|0
|Gürcistan
|8
|0
|5
|3
|8
|12
|5
|-4
|Moldova
|8
|0
|2
|6
|4
|20
|2
|-16
E GRUBU
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|AV
|Polonya
|8
|6
|1
|1
|18
|11
|19
|+7
|Karadağ
|8
|5
|1
|2
|18
|7
|16
|+11
|Danimarka
|8
|5
|1
|2
|18
|7
|16
|+11
|Romanya
|8
|2
|3
|3
|8
|8
|9
|0
|Ermenistan
|8
|2
|0
|6
|8
|19
|6
|-11
|Kazakistan
|8
|0
|2
|6
|4
|22
|2
|-18
F GRUBU
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|AV
|İngiltere
|8
|6
|2
|0
|16
|3
|20
|+13
|Slovakya
|8
|5
|0
|3
|14
|6
|15
|+8
|Slovenya
|8
|4
|2
|2
|10
|4
|14
|+6
|İskoçya
|8
|4
|2
|2
|14
|10
|14
|+4
|Litvanya
|8
|1
|2
|5
|6
|18
|5
|-12
|Malta
|8
|0
|0
|8
|2
|21
|0
|-19
G GRUBU
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|AV
|İspanya
|8
|7
|1
|0
|32
|3
|22
|+29
|İtalya
|8
|6
|1
|1
|19
|7
|19
|+12
|Arnavutluk
|8
|4
|1
|3
|10
|9
|13
|+1
|İsrail
|8
|3
|0
|5
|9
|14
|9
|-5
|Makedonya
|8
|2
|1
|5
|10
|14
|7
|-4
|Liechtenstein
|8
|0
|0
|8
|1
|34
|0
|-33
H GRUBU
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|AV
|Belçika
|8
|7
|1
|0
|35
|3
|22
|+32
|Bosna-Hersek
|8
|4
|2
|2
|19
|8
|14
|+11
|Yunanistan
|8
|3
|4
|1
|11
|5
|13
|+6
|Güney Kıbrıs
|8
|3
|1
|4
|8
|12
|10
|-4
|Estonya
|8
|2
|2
|4
|6
|17
|8
|-11
|Cebelitarık
|8
|0
|0
|8
|3
|37
|0
|-34
I GRUBU
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|AV
|Hırvatistan
|8
|5
|1
|2
|12
|3
|16
|+9
|İzlanda
|8
|5
|1
|2
|11
|7
|16
|+4
|Türkiye
|8
|4
|2
|2
|12
|8
|14
|+4
|Ukrayna
|8
|4
|2
|2
|11
|7
|14
|+4
|Finlandiya
|8
|2
|1
|5
|6
|10
|7
|-4
|Kosova
|8
|0
|1
|7
|3
|20
|1
|-14