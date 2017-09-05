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Türkiye, Hırvatistan'ı konuk ediyor

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Türkiye, Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor.

Türkiye, Hırvatistan'ı konuk ediyor

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Türkiye, Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor.

05 Eylül 2017 Salı 22:02
Türkiye, Hırvatistan'ı konuk ediyor

ESKİŞEHİR - (AA) - 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Türkiye, Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor.

A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile Eskişehir'de 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu sekizinci hafta maçıyla 551. karşılaşmasına çıkıyor.

Türk Milli Takımı, 94 yıllık tarihinde 290'ı resmi, 260'ı özel olmak üzere geride kalan 550 maçta, biri hükmen olmak üzere 208 galibiyet aldı, 127 kez berabere kaldı, 215 kez de rakiplerine yenildi.

21:45'te başlayan Türkiye-Hırvatistan maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Viktor Kassai, Vencel Toth, György Ring (Macaristan)

Türkiye: Volkan Babacan, Kaan Ayhan, Mehmet Topal, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Nuri Şahin, Hakan Çalhanoğlu, Arda Turan, Burak Yılmaz, Cenk Tosun

Hırvatistan: Subasic, Vrsaljko, Vida, Lovren, Pivaric, Badelj, Modric, Kovacic, Brozovic, Perisic, Kalinic

Muhabir: Hilmi Sever

Anahtar Kelimeler:
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa ElemeleriA Milli Futbol TakımıFutbolGenelHırvatistanTürkiye
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