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Türkiye ile İspanya potada 22. randevuda

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda yarın İspanya ile karşılaşacak A Milli Takım, rakibi ile daha önce yaptığı 21 maçın 6'sını kazandı, 15'ini kaybetti.

Türkiye ile İspanya potada 22. randevuda

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda yarın İspanya ile karşılaşacak A Milli Takım, rakibi ile daha önce yaptığı 21 maçın 6'sını kazandı, 15'ini kaybetti.

09 Eylül 2017 Cumartesi 12:44
Türkiye ile İspanya potada 22. randevuda

İSTANBUL(AA) - 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda yarın İspanya ile karşılaşacak A Milli Takım, güçlü rakibi karşısında zorlanıyor.

Ay-yıldızlı takım, şampiyonluğun favorileri arasında gösterilen İspanya ile daha önce 21 kez karşı karşıya geldi. A Milli Takım, İspanya ile yaptığı bu müsabakaların 6'sını kazanırken, 15'inde ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

İspanya ile oynadığı 21 maçta rakip potaya toplam 1381 sayı (Maç başı 65,7) bırakan Türkiye, kendi potasında ise 1553 sayı (Maç başı 73,9) gördü.

İlk maç 1951'de

Türkiye, İspanya ile tarihinde ilk kez 66 yıl önce karşılaştı.

Mısır'ın İskenderiye kentinde yapılan Akdeniz Oyunları'nda 8 Ekim 1951'de rakibiyle ilk maçına çıkan A Milliler, karşılaşmayı 48-39 kaybetti.

En farklı skorlar

A Milli Basketbol Takımı, İspanya karşısında en farklı skorlu galibiyetini Tunus'ta elde etti.

Ay-yıldızlı takım, bu ülkede gerçekleştirilen Akdeniz Oyunları'nda 13 Eylül 1967'de İspanya ile oynadığı maçı 12 sayı farkla (101-89) kazanmayı başardı.

Türkiye, rakibi karşısında en farklı skorlu yenilgisini ise 15 Mayıs 1984'de Fransa'da olimpiyat elemelerinde 37 sayıyla (111-74) aldı.

Muhabir: Ercan Çakar

Anahtar Kelimeler:
2017 Avrupa Basketbol ŞampiyonasıA Milli Basketbol TakımıIspanyaSpor
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