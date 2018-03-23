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Türkiye İrlanda maçı canlı yayın saati 20.30

Türkiye ve İrlanda 14. kez karşı karşıya geliyor. A Milli Futbol Takımı bu akşam saat 20.30'da hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

Türkiye İrlanda maçı canlı yayın saati 20.30

Türkiye ve İrlanda 14. kez karşı karşıya geliyor. A Milli Futbol Takımı bu akşam saat 20.30'da hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

23 Mart 2018 Cuma 18:04
Türkiye İrlanda maçı canlı yayın saati 20.30

Türkiye İrlanda maçı canlı yayın saati 20.30


Türk A Milli Futbol Takımı bu akşam İrlanda'yı ağırlıyor. Saat 20.30'da başlayacak maçı Slovak hakem Vincic yönetecek..Türkiye İrlanda 14. kez karşı karşıya geliyor. A Milli Futbol Takımı bu akşam saat 20.30'da hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

Mücadelede, Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic düdük çalacak. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak.

A MİLLİ TAKIM KADROSUNDA KİMLER VAR

Türkiye: Volkan Babacan, Gökhan, Serdar Aziz, Çağlar,, Hasan Ali, Okay, Mehmet Topal,, Yusuf Yazıcı, Hakan, Enes Ünal, Cenk Tosun.

İrlanda Cumhuriyeti: Elliot, Coleman, Rice, Clark, Williams, Hendrick, Arter, Meyler, McClean, Long, Hogan

Ay-yıldızlı ekip, ikinci hazırlık maçında ise 27 Mart Salı günü deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

Aday kadro

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda bulunan futbolcular şunlar:

Kaleci: Okan Kocuk (İstanbulspor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Volkan Babacan (Medipol Başakşehir)

Savunma: Gökhan Gönül (Beşiktaş), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Serdar Aziz (Galatasaray), Uğur Demirok (Trabzonspor), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Ömer Bayram (Teleset Mobilya Akhisarspor)

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Serdar Gürler (Osmanlıspor), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Mehmet Topal, Alper Potuk (Fenerbahçe), Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Selçuk İnan (Galatasaray) Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Villarreal)

Türkiye ile İrlanda Cumhuriyeti 14. randevuda

A Milli Futbol Takımı, özel maçta rakibi İrlanda Cumhuriyeti ile 14. kez karşılaşacak. İki ülke A milli takımları, ilki 1966'da, sonuncusu 2014'te olmak üzere daha önce 13 kez rakip oldu. Türkiye, 8'i resmi, 5'i özel olmak üzere geride kalan maçlarda rakibini 2 kez yenebilirken, 5 kez mağlup oldu, 6 kez de berabere kaldı.

Yedisi İrlanda Cumhuriyeti'nde, 6'sı da Türkiye'deki bu müsabakalarda rakibine toplam 15 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 27 gol gördü.

Rakibi karşısında ilk galibiyetini 22 Şubat 1967'de oynanan ikinci randevuda alan ay-yıldızlı ekip, 2014 yılına kadar oynanan 10 maçta da İrlanda Cumhuriyeti'ne skor olarak üstünlük kuramamıştı.

Bu arada milliler, 1999 yılının kasım ayında İrlanda Cumhuriyeti ile 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri play-off turunda karşı karşıya gelmiş, ilk maçta deplasmanda alınan 1-1'lik beraberlikten sonra Bursa Atatürk Stadı'ndaki rövanş karşılaşmasının 0-0 berabere sonuçlanmasıyla rakibini eleyerek tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonası finallerine katılmıştı.

Türkiye ile İrlanda Cumhuriyeti, A milli takımlar bazında son temaslarını 25 Mayıs 2014 tarihinde Dublin'de gerçekleştirdi ve özel müsabaka ay-yıldızlı ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Bu karşılaşma Türkiye'nin, İrlanda Cumhuriyeti'ni deplasmanda mağlup ettiği ilk maç olarak kayıtlara geçti.

Türkiye, 556. maçına çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti ile Antalya'da yapacağı hazırlık maçıyla 556. kez sahaya çıkacak.

Türk Milli Takımı, 95 yıllık tarihinde 293'ü resmi, 262'si özel geride kalan 555 maçta, biri hükmen olmak üzere 209 galibiyet aldı, 128 defa berabere kaldı, 218 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 238'i deplasmanda, 238'i evinde, 79'u da tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 729 gol attı, kalesinde 806 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 555 karşılaşmanın 477'sini Avrupalılarla, 30'unu Asyalılarla, 23'ünü Amerikalılarla, 22'sini Afrikalılarla, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

2018'de ilk maç

Ay-yıldızlı ekip, İrlanda Cumhuriyeti karşılaşması ile 2018 yılındaki ilk maçına çıkacak.

Milliler, 2017 yılında yaptığı 6'sı resmi, 4'ü özel 10 maçta 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik almıştı.

A Milli Takım, 2017 yılındaki maçlarda 14 kez fileleri havalandırdı, kalesinde de aynı sayıda gol gördü.
 

Son Güncelleme: 23.03.2018 16:30
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