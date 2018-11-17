Türkiye İsviçre karşısında tek golle devrildi

Türkiye İsveç maçta, son dakikada Milli Takımımızın son dakikada yediği golle devrildi. A Milli Takımımız aldığı sonuçla B grubundan C grubuna düştü

İki ülkenin milli takımları 12. kez Konya'da karşı karşıya geldi. UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya'ya Trabzon'daki müsabakada 2-1 mağlup olan Türkiye, deplasmanda İsveç'i 3-2 yenmeyi başardı. Bosna Hersek ile oynadığı hazırlık maçından golsüz beraberlikle ayrılan mili takım, UEFA Uluslar Ligi'ndeki son karşılaşmasında ise deplasmanda Rusya'ya 2-0 kaybetti..



Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi mücadelesinde İsveç'e 1-0 mağlup oldu. İsveç'e galibiyeti götüren gol 71. dakikadaki penaltı vuruşunda Granqvist'ten geldi. Gruptaki tüm mücadelelerini oynayan ay-yıldızlılar 3 puanda kalarak C Ligi'ne düştü. Milliler, UEFA Uluslar B Ligi'ndeki tek galibiyetini İsveç deplasmanında 2-0 geriye düştüğü mücadelede elde etmişti. Rusya'ya iki maçta da mağlup olan ay-yıldızlılar, İsveç'e iç sahadaki maçta da mağlup oldu ve 3 puanda kaldı..

Milli Takımımız'da maç öncesi sakatlık şoku yaşandı. Serdar Aziz ısınmada sakatlanınca yerine Kaan Ayhan dahil edildi. İlk düdüğün ardından baskılı bir oyun ortaya koyan ay-yıldızlılarda Cengiz Ünder henüz ilk dakikada gole yaklaştı: Cengiz Ünder'in ceza sahası dışında hafif sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutunda Robin Olsen topu güçlükle kornere çeldi.

Milliler, 7. dakikada bir kez daha gole yaklaştı: Ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu hızla içeri girerek sol çaprazdan topu kaleye gönderdi. Ancak meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

Ay-yıldızlılar 12. dakikada yine gole yaklaşan taraf oldu: Gerçekleşen atakta Yunus Mallı hızla ilerleyerek pasını Cenk Tosun'a aktardı. Cenk Tosun'un sol çaprazdan içeri çevirdiği pasta İsveç savunması son anda Yunus Mallı'dan önce davranarak topu kornere gönderdi.

Dakikalar 38'i gösterdiğinde milliler bu kez Hakan Çalhanoğlu ile gole yaklaştı: Hakan Çalhanoğlu'nun rakibini ekarte ederek ceza sahası dışında hafif sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin solundan az farkla dışarı çıktı.

İlk yarı biterken yine Hakan Çalhanoğlu ile rakip kalede gol aradık: Cengiz Ünder'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında, Cenk Tosun topu kafayla Hakan Çalhanoğlu'na indirdi. Topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun altıpas önünden yaptığı vuruşta açıyı iyi kapatan Robin Olsen topu uzaklaştırmayı başardı.

Mücadelenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı.

70. dakikada gelişen İsveç atağında Okay Yokuşlu'nun Marcus Berg'e arkadan yaptığı müdahale sonrasında hakem Istvan Kovacs, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen kaptan Andreas Granqvist takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

Maçın kalan dakikalarında gol olmayınca İsveç, Milli Takımımız'ı 1-0 mağlup etti ve ay-yıldızlılar UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi'ne düştü.





SAAT: 20:00

HAKEM: Istvan Kovac

YAYIN: TRT 1

STAT: Konya BŞB

TÜRKİYE: Sinan Bolat, Mehmet Zeki, Kaan Ayhan, Çağlar, Hasan Ali, Okay, Cengiz, Mahmut, Yunus Mallı, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun

YEDEKLER: Serkan, Okan, Ertuğrul, Serdar, Oğuzhan, Mert Müldür, Mehmet Topal, Kenan Karaman, Tarkan, Ömer, İrfan Can, Kaan Ayhan

TEKNİK DİREKTÖR: Mircea Lucescu

İSVEÇ: Olsen, Lustig, Granqvist, Lindelöf, Augustinsson, Larsson, Johansson, Ekdal, Olsson, Claesson, Berg

TEKNİK DİREKTÖR: Janne Andersson

Türkiye-İsveç maçı öncesinde ısınma esnasında sakatlanan Serdar Aziz’in yerine Kaan Ayhan, A Milli Takımımızın ilk 11’inde sahaya çıkacak.

HEDEF GRUP İKİNCİLİĞİ

Rusya'nın 7 puanla lider durumda bulunduğu grupta, 3 puanla Türkiye ikinci, bir maçı eksik İsveç ise 1 puanla son sırada yer alıyor.

Milli Takım, İsveç'i mağlup ederek puanını 6'ya çıkarıp, grubu ikinci sırada tamamlamayı garantileme peşinde. Ay-yıldızlı ekip, İsveç'e mağlup olduğu takdirde ise C Ligi'ne düşecek. Alınacak bir beraberlikte ise İsveç ile Rusya arasında oynanacak son grup mücadelesinden çıkacak sonuç, C Ligi'ne düşecek ekibi belirleyecek.

2018'DEKİ DÖRDÜNCÜ RESMİ MAÇ

Ay-yıldızlı ekip, İsveç karşılaşması ile 2018 yılındaki dördüncü resmi maçını oynayacak.

Milli takım, 2018'de oynadığı 3 resmi maçta 1 galibiyet ve 2 yenilgi aldı. Bu maçlarda 4 gol atan Türkiye, kalesinde 6 gol gördü.

LUCESCU DÖNEMİNDEKİ 16. KARŞILAŞMA

A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Mircea Lucescu dönemindeki 16. maçına İsveç karşısında çıkacak.

Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı 15 maçta 4 galibiyet alırken, 6 kez mağlup oldu, 5 kez de eşitliği bozamadı.

Lucescu yönetiminde oynadığı 7'si resmi, 8'i özel 15 maçta 17 kez rakiplerinin filelerini havalandıran Türkiye, kalesinde ise 24 gol gördü.

Türkiye'nin İsveç'le yapacağı UEFA Uluslar B Ligi mücadelesiyle, iki ülke A milli futbol takımları 12. kez karşı karşıya gelecek.

İki ülke milli takımları arasında 6'sı resmi, 5'i özel geride kalan 11 maçta Türkiye 5, İsveç 2 galibiyet alırken, 4 maçta da eşitlik bozulmadı.

Türkiye bu maçlarda 15 gol atarken, kalesinde ise 13 gol gördü.