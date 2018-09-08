Türkiye, Rusya'ya 2-1 mağlup oldu



A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ilk maçında Trabzon'da Rusya'yı konuk etti. 1-0 geriye düştüğü maçta Serdar Aziz'in golüyle 1-1'i yakalayan ay-yıldızlılar, Dzyuba'nın golüne engel olamayınca maçtan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun idaresinde oynadığı 12 maçta 5. kez kaybetti. Türkiye ve Rusya'nın dışında B Ligi 2. Grup'ta İsveç bulunuyor. A Milliler, UEFA Uluslar B Ligi'nde 10 Eylül Pazartesi günü 21:45'te İsveç'le deplasmanda karşı karşıya gelecek..

A Milli Futbol Takımımız, Trabzon'daki Rusya karşılaşmasıyla UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ilk maçına çıktı. Ay-yıldızlılar bu mücadeleyle birlikte 561. kez sahaya çıkarken sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı ve UEFA Uluslar Ligi'ne mağlubiyetle başladı.

13. dakikada Rusya ağlarımızı havalandırdı. Konuk ekibin sağ kanattan geliştirdiği atakta çizgide topla buluşan Mario Fernandes'in açtığı ortada top iki kez yükseklik kazandı ve Cheryshev'in önünde kaldı. Cheryshev yaptığı sert vuruşla skoru 1-0'a getirdi.

22. dakikada Hakan Çalhanoğlu sol kanattan topu taşıdı. Milli futbolcunun sol ayağıyla kestiği top arka direğe yöneldi ve topa hareketlenen Cengiz Ünder'den önce savunma araya girerek topu kornere yolladı.



34. dakikada Rusya'nın geliştirdiği atakta Okay Yokuşlu'dan seken topa Cheryshev hareketlendi. Rus futbolcunun çektiği top auta çıktı.

39. dakikada Rusya bir kez daha gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta topla ceza sahasına sağ çaprazdan giren Kuzyaev, müsait durumda vuruşunu yaptı ve topu dışarı attı.

Şener Özbayraklı, 39. dakikada sarı kart gördü.

Milli Takımımız, 41. dakikada aradığımız golü attı! Sağ kanatta gelişen atakta Hakan Çalhanoğlu ortasını ceza sahası içine gönderdi. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top Serdar Aziz'in önünde kaldı. Tecrübeli savunmacı yaptığı sert vuruşla şık bir gol attı ve skoru 1-1'e getirdi. Bu gol aynı zamanda Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk golü oldu!

45. dakikada rakibiyle mücadeleye giren Okay Yokuşlu, kısa süre yerde kaldı. Okay daha sonra oyuna devam etti. İlk yarıda başka gol olmayınca iki takım da devre arasında soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

İkinci yarı başında Milli Takımımızın golünü atan Serdar Aziz yerini Kaan Ayhan'a bıraktı.

47. dakikada Hakan Çalhanoğlu, topla buluştuktan sonra bir süre dripling yaptı. Milan'da forma giyen yıldız futbolcunun uzak mesafeden çektiği şut kalecide kaldı.

48. dakikada milliler gole çok yaklaştı: Sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Şener Özbayraklı, son çizgiye kadar topu sürdükten sonra ortasını açtı. Şener'in açtığı ortaya hareketlenen Hakan topu ıskaladı ve atak sona erdi.

Rusya bu pozisyondan saniyeler sonra yeniden öne geçti: Gazinsky'nin havalandırdığı topa hareketlenen Dzyuba, ceza sahasında müsait pozisyonda kaleci Serkan'la karşı karşıya geldi. Tecrübeli futbolcunun vuruşunta top sol direk dibinde ağlarla buluştu ve skor 2-1'e geldi.

Mircea Lucescu, 58. dakikada ikinci oyuncu değişikliğini yaptı. Ay-yıldızlılarda Yusuf Yazıcı oyundan çıkarken yerine Oğuzhan Özyakup dahil oldu.

Milliler, 61. dakikada rakip kaleye organize yaklaştı. Oğuzhan Özyakup ve Hakan Çalhanoğlu'nun merkezden yaptığı paslaşmalar sonucunda top sağ kanada Şener Özbayraklı'ya açıldı. Şener'in ortasına Cenk Tosun dokunamadı ve top kalecide kaldı.

Ay-yıldızlılar 66. dakikada gole çok yaklaştı: Oğuzhan'ın pasında sol çaprazdan Hakan Çalhanoğlu'nun vuruşu kaleci Lunev'in üstünde kaldı.

71. dakikada bir pozisyondan daha sonuç alamadık: Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Hakan Çalhanoğlu geçti. Milli futbolcunun kestiği harika topta Kaan Ayhan'ın vuruşunda top dışarı çıktı.

Milliler, 80. dakikada gole çok yaklaştı: Sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder, rakiplerini bir bir çalımladıktan sonra sol ayağıyla kaleye şutunu çekti, kaleci topu kornere çeldi.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Rusya mücadeleyi 2-1 kazandı. A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki ikinci maçında İsveç ile deplasmanda 10 Eylül Pazartesi günü 21:45'te karşı karşıya gelecek.

