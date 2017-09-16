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Türkiye şampiyonları dünya rekoru için yarışacak

Boccede Türkiye şampiyonlukları bulunan Ali Asker Recep ve Mehmet Can Yakın, Fas'ta düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda rekor kırmayı hedefliyor.

Türkiye şampiyonları dünya rekoru için yarışacak

Boccede Türkiye şampiyonlukları bulunan Ali Asker Recep ve Mehmet Can Yakın, Fas'ta düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda rekor kırmayı hedefliyor.

16 Eylül 2017 Cumartesi 12:14
Türkiye şampiyonları dünya rekoru için yarışacak

MERSİN (AA) - Boccenin çeşitli kategorilerinde birçok şampiyonlukları bulunan ve bu yıl ilk kez birlikte yarıştıkları rölede Türkiye şampiyonluğu elde eden Ali Asker Recep ve Mehmet Can Yakın, Dünya Şampiyonası'nda rekor kırmayı hedefliyor.

Fas'ın Kazablanka şehrinde 17-24 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Dünya Erkekler Bocce Volo Şampiyonası için Mersin'in Toroslar ilçesinde, milli takım antrenörü Niyazi Kutlay'ın eşliğinde hazırlanan Ali Asker Recep ve Mehmet Can Yakın, ilk defa uluslararası bir şampiyonada röle kategorisinde birlikte yarışacak.

"Dünya rekorunu kıracağımıza inanıyoruz"

Şampiyonaya büyük bir hedefle gittiklerini anlatan Ali Asker Recep, şöyle konuştu:

"Mehmet Can Yakın ile bugüne kadar milli takımlarda hep ayrı ayrı yarışmıştık. Bu sene beraber mücadele edeceğiz. İkimiz de Türkiye Şampiyonlarında hem ayrı ayrı hem de takım olarak yarıştığımız bütün kategorilerde birinci olduk. Antrenmanlarımıza, beslenmemize dikkat ederek çalıştık. Son viraja girdik, şampiyonaya gidiyoruz. Tek amacımız, ülkemizin bayrağını göndere çektirmek. Birincilikle döneceğimize inancımız tam."

Volonun çok farklı bir spor olduğunu ve 5 ayrı kategorisinden rölede 2 kişinin koşup atışlar gerçekleştirdiğini anlatan Recep, "Kondisyona dayalı bir spor. Türkiye'de basamakta rekor 40, rölede ise 46. Bu rekor bana ait. Mehmet Can ile yaptığımız antrenmanlarda bunlarda 50'yi bulduğumuz oluyor. Şu anda her şey yolunda gidiyor, inşallah şampiyonada birinciliği elde edeceğiz. İki Türkiye birincisi yan yana duruyoruz. Dünya rekorunu kıracağımıza inanıyoruz." diye görüşlerini aktardı.

"Güzel bir piramit oluşturduk"

Mehmet Can Yakın ise antrenmanlarda rekor dereceler elde ettiklerini belirterek, uluslararası platformda da rekor kırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Çok iyi hazırlık dönemi geçirdiklerini vurgulayan Yakın, "Bugüne kadar birçok şampiyonluk alarak güzel bir piramit oluşturduk. Şimdi piramidin en tepesinde olduğumuzu düşündüğümüz zamanların içerisindeyken bu rekoru kırmak istiyoruz. Kendimize inancımız tam. Ali abi ile birbirimize güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Mustafa Güngör

Son Güncelleme: 16.09.2017 12:42
Anahtar Kelimeler:
ŞampiyonlukSporRekorMehmet Can YakınBocceAli Asker Recep
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