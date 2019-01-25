

Türkiye Ulusal Yoga Federasyonu kuruldu



Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf’ın katkıları ile Türkiye Ulusal Yoga Federasyonu (ULUYOF) kuruldu. Şems Uzuneser Başkanlığında kurulan Federasyon’un öncelikli amacının Yoganın Olimpiyatlar’da yer alması olduğu bildirildi.

Türkiye Ulusal Yoga Federasyonu Başkanı Şems Uzuneser Federasyon’un kurulma amacını ve hedeflerini şöyle anlattı:

“Türkiye Ulusal Yoga Federasyonu’nun kurulması Yoganın Olimpiyatlar’da yer alması için çok önemli bir adımdır ve biz de bu adımı atmış bulunuyoruz. Bilindiği üzere Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) bu konuda çok büyük atılımlarda bulundu ve Uluslararası Spor Federasyonları Global Birliği olan GAISF’e tam üye olma sürecini başlattı. Bu süreçte 5 kıtada ve 40 ülkede Ulusal Yoga Federasyonları olarak organize olunması gerekiyor. Biz de Türkiye Ulusal Yoga Federasyonu olarak UYF’nin bünyesinde Yoganın Olimpiyatlar’da yer alması için çalışacağız.



Diğer yandan UYF tarafından organize edilen uluslararası Yoga yarışmalarında artık ULUYOF olarak yer alacağız ve bu yarışmalar için sporcu yetiştireceğiz. Aslında yıllardır yurtdışında Yoga yarışmaları yapılıyor, bu yarışmalara Türk Yoga sporcularının katılımını sağlamak bizim için büyük onur olacaktır.”

Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF)

2013 yılında Yoganın Olimpiyatlar’da yer alması için gerekli süreci başlatmak ve yürütmek için kurulan Uluslararası Yoga Federasyonu’nun Başkanı Akif Manaf, Yoga konusunda Türkiye’de ve uluslararası platformlarda büyük bir Yoga uzmanı olarak kabul edilmiş birisi olarak Türkiye Ulusal Yoga Federasyonu’nun kuruluşuna da liderlik etmiş bulunuyor.

“Öyle anlaşılıyor ki, Akif Manaf’ın kararlılığı ve uzmanlığı sayesinde Yogayı Olimpiyatlar’da görmek için çok beklememiz gerekmeyecek. Kim bilir belki de, Paris’te yapılacak 2024 Yaz Olimpiyatları’nda Yoga da bir spor branşı olarak yer alır ve Türk sporcular da madalyalar ile döner…”

Türkiye Ulusal Yoga Federasyonu – 0533 258 77 72

