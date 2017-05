Türkiye’nin lisanslı ilk kadın seyisleri mezun oldu

Türkiye Jokey Kulübü, Elazığ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve İşkur’un işbirliğiyle hayata geçen “Kırsalda Kadın Seyisler Yetişiyor” programı kapsamında, Türkiye’nin ilk lisanslı kadın seyisleri Elazığ Belediyesi Kültür Park’ta gerçekleştirilen törenle mezun oldu.Proje kapsamında 42 kadın seyis adayı 46 iş günü süresince 169 saat teorik, 189 saat pratik olmak üzere 360 saatlik “At Yarışları Yönetmeliği Modüler Seyislik Eğitimi” aldı. Atın nasıl tutulacağı, yürütüleceği, temizleneceği, doğum öncesi ve sonrasında yapılacaklar gibi temel bilgilerin yanı sıra; at ırkları ve eşkal bilgisi, at anatomisi ve fizyolojisi, atlarda davranış, binicilik, veterinerlik hizmetleri ve at sağlığı, mesleki ahlak ve sorumluluk, at bakımı beslenmesi ve tımar gibi konularda uygulamalı ve teorik olarak öğretildiği programda başarılı olan 38 kadın Türkiye’nin lisanslı ilk kadın seyisleri olarak isimlerini atçılık tarihine yazdırdı. Lisanslı kadın seyislerden 8’i ise, Eylül ayında Prag’a gitmeye ve bir haftalık özel kursta eğitim görme hakkını kazandı.Kırsalda Kadın Seyisler Yetişiyor mezuniyet töreninde bir konuşma yapan Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Yasin Kadri Ekinci sözlerine “Bugün burada tarihi bir ana tanıklık etmek üzere bulunuyoruz” diyerek başladı.Ekinci konuşmasına şöyle devam etti: “Bir hayalle başlayan Kırsalda Kadın Seyisler Yetişiyor projesi için işbirliği yaptığımız Elazığ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve İşkur’a şükranlarımı sunuyorum. Bütün kursiyerlerimize cesaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, lisans sahibi kadınlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Elazığ ilimizde başlayan projemizle bir yandan kadınlarımıza tarım dışında istihdam yaratmayı ve gelir seviyesini artırmayı hedeflerken bir yandan da erkek egemen bir sektörde kadınlarımızın da yer almasını temenni ettik. Atlar biliyorsunuz hisleri üst düzeyde olan çok özel canlılar. Kadınlarımız atlara huzur veriyor. Bu sebeple dünyada hipodromlarda kadın hakimiyeti oldukça yüksek durumda. İngiltere, Fransa, Hollanda ve ABD’de seyislerin yüzde 80-95’i kadınlardan oluşuyor. Biz de bu gelişmişlik standardını yakalayabilmeyi diliyoruz. Seyislik kursuna katılan kadınlarımıza eğitimlerin hemen başında “mezuniyetten sonra bizimle çalışmak ister misiniz” diye sorduk. Ne mutlu ki kadınlarımızın %92’si; öğrendikleri ve edindikleri tecrübeleri ülkemizdeki atçılık sektöründe göstermek, bir an önce iş hayatına atılıp çalışmaya başlamak istediklerini dile getirdiler. Erkek egemen bir sektörde lisanslı ilk kadın seyis olmanın zorluğu, kadınlarımızı yıldırmadı, aksine cesaretlendirdi. İnanıyorum ki, yeni bir çalışma alanında becerilerini sergileme fırsatına sahip bu öncü kadınlarımız, sektörümüzdeki hizmet kalitesi standartlarını yükseltmenin yanı sıra bu mesleğin imajını ve kimliğini geliştirmek üzere de çalışacaklar. Kırsalda Kadın Seyisler Yetişiyor projesinin Türkiye’mize yayılmasını diliyor, sahip olduğu pozitif ayrımcılığının, diğer erkek egemen sektörlere de örnek teşkil edebilmesini temenni ediyorum.”Elazığ İl Tarım Müdürü Turan Karahan’ın açılış konuşmasını yaptığı törende; Elazığ Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Abdullah Balcı, Kadın Seyis Fatma Orhan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Yüksek Komiserler Kurulu Üyesi Mustafa Özdemir ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım Yayınlar Dairesi Başkanı Gürcan Özdağ da birer konuşma gerçekleştirdiler.Mezuniyet törenine; Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Yasin Kadri Ekinci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım Yayınlar Dairesi Başkanı Gürcan Özdağ, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kırsalda Kadın Hizmetleri Koordinatörü Nimet Kaleli, Proje Sorumlusu Ufuk Kadir Sarıyüz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Yüksek Komiserler Kurulu Üyesi Mustafa Özdemir, Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği II. Başkanı Turgay Kop, Türkiye Jokey Kulübü Genel Saymanı M. Ercan Emre, Türkiye Jokey Kulübü Asli Üyeleri Can N. Güven ve Hayrettin Karamazı, Türkiye Jokey Kulübü Genel Müdür Yardımcısı Burak Konuk, Elazığ İl Tarım Müdürü Turan Karahan, Elazığ Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Abdullah Balcı, Elazığ protokolü, İşkur Yetkilileri, Elazığ Hipodrom Müdürü Erdoğan Temiz ve ünlü jokey Selim Kaya da katıldı.Mezuniyet töreninde yapılan çekilişle, lisans almaya hak kazanan kadın seyislerin 4’ü İstanbul’da, 1’i Ankara’da ve 5’i ise Elazığ’da olmak üzere istihdam edilme şansına sahip oldular.