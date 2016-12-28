Tuzlaspor,Galatasaray’ı dağıttı

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 4.Hafta maçında Tuzlaspor,Galatasaray’ı 3-2 yendi.Hakem Alper Ulusoy’un yönettiği maçta Galatasray maçı 9 kişi tamamladı. İlk yarıda son saniyelere girilirken Chedjou, attığı golle Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmada ilk yarı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.İkinci yarı hızlı başladı. 51. dakikada Tuzlaspor Arif Şahin attığı golle mücadeleye eşitliği getirdi. 53. dakikada Tuncay skoru 2-1 yaptı! Galatasaraylı futbolcu Chedjou, 56. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Galatasaray, karşılaşmanın kalan dakikalarını 10 kişi tamamlayacak.10 kişi kalan Galatasaray, 58. dakikada Tuzlasporlu Ozan'ın golüyle 3-1 geriye düştü. Sarı-Kırmızılı ekip, 62. dakikada Yasin Öztekin'in kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kaldı. Galatasaray'da Martin Linnes, 70. dakikada attığı golle mücadelede farkı 1'e indirdi.Bekir, Ferhat, Bülent, Volkan, Orkun, Sadık, Arif, Doğan, Tuncay, Kıvanç, Ozan.Cenk, Cavanda, Semih, Chedjou, Linnes, Hamit, de Jong, Yasin, Bruma, Josue, Kerem Çalışkan

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