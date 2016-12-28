Tuzlaspor,Galatasaray’ı dağıttı

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 4.Hafta maçında Tuzlaspor,Galatasaray’ı 3-2 yendi.Hakem Alper Ulusoy’un yönettiği maçta Galatasray maçı 9 kişi tamamladı. İlk yarıda son saniyelere girilirken Chedjou, attığı golle Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmada ilk yarı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarı hızlı başladı. 51. dakikada Tuzlaspor Arif Şahin attığı golle mücadeleye eşitliği getirdi. 53. dakikada Tuncay skoru 2-1 yaptı! Galatasaraylı futbolcu Chedjou, 56. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Galatasaray, karşılaşmanın kalan dakikalarını 10 kişi tamamlayacak.10 kişi kalan Galatasaray, 58. dakikada Tuzlasporlu Ozan'ın golüyle 3-1 geriye düştü. Sarı-Kırmızılı ekip, 62. dakikada Yasin Öztekin'in kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kaldı. Galatasaray'da Martin Linnes, 70. dakikada attığı golle mücadelede farkı 1'e indirdi.
Kadrolar
Tuzlaspor:
Bekir, Ferhat, Bülent, Volkan, Orkun, Sadık, Arif, Doğan, Tuncay, Kıvanç, Ozan.
Galatasaray:
Cenk, Cavanda, Semih, Chedjou, Linnes, Hamit, de Jong, Yasin, Bruma, Josue, Kerem Çalışkan