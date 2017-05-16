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16 Mayıs 2017 Salı 23:07

U17 Milli Takımı turnuvaya veda etti

 U17 Milli Futbol Takımı, U17 UEFA Avrupa Şampiyonası yarı final maçında İngiltere'ye 2-1 mağlup oldu

U17 Milli Takımı turnuvaya veda etti
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U17 Milli Takımı turnuvaya veda etti
   U17 Milli Futbol Takımı, U17 UEFA Avrupa Şampiyonası yarı final maçında İngiltere'ye 2-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Şampiyonanın düzenlendiği Hırvatistan'daki Zapresic Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada İngiltere'nin gollerini 11'inci dakikada Hudson-Odoi ve 37'nci dakikada Sancho kaydederken, U17 Milli Futbol Takımı'nın 40'ıncı dakikada Atakan Kesgin attı.
STADYUM: Zapresic
HAKEMLER: Fabio Verissimo, Manuel Fernandes (Portekiz), Jevgenjis Morozovs (Letonya), Nicolas Laforge (Belçika)
TÜRKİYE: Berke Özer, Ramazan Emirhan Civelek (Dk.39 Berk Cetin), Abdussamed Karnuçu, Ozan Muhammed Kabak, Sefa Akgün, Recep Gül (Dk. 62 Enes İslam İlkin), Kerem Atakan Kesgin, Malik Karaahmet, Atalay Babacan (Dk.41 Umut Güneş), Yunus Akgün, Hasan Ali Adıgüzel.
İNGİLTERE: Bursik, Eyoma, Gibson, McEachran, Guehi, Panzo, Foden (Dk. 76 Smith-Rowe), Oakley-Boothe (Dk. 26, Denny), Brewster, Hudson-Odoi (Dk. 70 Loader), Sancho.
SARI KARTLAR: Dk. 55 Umut Güneş, Dk. 75 Kerem Atakan Kesgin, Dk. 80+3 Sefa Akgün (Türkiye)
GOLLER: Dk. 11 Hudson-Odoi, Dk. 37 Sancho (İngiltere) - Dk. 40 Atakan Kesgin (Türkiye)
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U17 Milli Takım
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