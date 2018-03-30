Üç kuşaktır yeşil sahadalar

İSTANBUL - Mutlu Demirtaştan (AA) - Üç kuşaktır yeşil sahalarda boy göstererek futbolu gelenekleri haline getiren birçok aile bulunuyor.

Son dönemde performanslarıyla adlarından söz ettiren Chelseali Marcos Alonso ve Ajaxlı Justin Kluivert, dedeleri ve babalarının izinden giderek profesyonel futbolcu olmayı seçen isimler arasında yer alıyor.

Alonso ve Kluivert ailelerinin yanı sıra Pele, Maldini, Weiss ve Dardai ailelerinde de üç kuşak futbolcu geleneği bulunuyor.

Marcos Alonso Mendoza, dedesi ve babası gibi futbol hayatını üst düzey takımlarda geçiriyor

Real Madrid'in altyapısında yetişen ve Chelsea'de forma giyen İspanyol sol kanat oyuncusu Marcos Alonso Mendoza, dedesi ve babası gibi futbol hayatını üst düzey takımlarda geçiriyor.

İspanya Milli Takımı'nda ilk maçına Arjantin karşısında çıkan Marcos Alonso'nun babası Marcos Alonso Pena, Atletico Madrid ve Barcelona'da forma giyerek birçok şampiyonluk yaşadı. Pena, futbolculuk hayatında 22 kez de milli formayı giydi.

Marcos Alonso'nun dedesi Marquitos lakaplı Marcos Alonso Imaz ise 1954-1962 yıllarında Real Madrid'de oynadı. Savunmada görev alan ve 2 kez milli formayı giyen Marquitos, Real Madrid'in 1950'li yıllarda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ile İspanya Birinci Futbol Ligi'nde beşer şampiyonluk yaşadığı kadronun önemli parçalarından biriydi.

Patrick Kluivert'ın oğlu Justin, altyapısından yetiştiği Ajax'ta top koşturuyor

Surinam asıllı Hollandalı eski golcü Patrick Kluivert'ın 18 yaşındaki oğlu Justin Kluivert, altyapısından yetiştiği Ajax'ta top koşturuyor.

Hücum oyuncusu Justin Kluivert, Portekiz karşısında oynanan mücadeleyle Hollanda Milli Takımı formasını ilk kez giydi.

Justin'in babası Patrick Kluivert, Ajax, Milan, Valencia, Newcastle United, Lille, Barcelona ve PSV'de görev yaparak birçok kupa kaldırdı. Oynadığı dönemin en etkili golcüleri arasında yer alan Patrick Kluivert, Hollanda Milli Takımı'nda 79 maçta 40 gol kaydetti.

Ailenin büyük ferdi Kenneth Kluivert ise tüm kariyerini Surinam'ın Robinhood takımında geçirdi. Justin'in dedesi Kenneth Kluivert, Surinam Milli Takımı'nda da görev aldı.

Brezilyalı Pele'nin ailesinde de üç kuşak futbolcu geleneği göze çarpıyor

Brezilya Milli Takımı'nda 92 maçta 77 gol atan, üç kez Dünya Kupası kazanan ve tüm zamanların en iyi futbolcuları arasında gösterilen Brezilyalı Pele'nin ailesinde de üç kuşak futbolcu geleneği göze çarpıyor.

Oğlu Pele'nin gelişimine büyük katkı sağlayan Dondinho, Atletico Mineiro ve Bauru gibi ekiplerde top koşturmasına karşın futbol kariyerini üst düzeye çıkaramadı.

Pele'nin oğlu Edinho ise Santos, Sao Caetano ve Ponte Preta gibi takımlarda oynadı.

Maldini ailesi, futbol dünyasına damga vuran isimler yetiştirdi

İtalya'nın Maldini ailesi, futbol dünyasına damga vuran isimler yetiştirdi.

Ailenin Milan'a kazandırdığı son isim Christian Maldini oldu. Milan'ın altyapısında yetişen 21 yaşındaki Christian'ın babası Paolo ve dedesi Cesare, İtalyan ekibinin efsaneleri arasında yer alıyor.

Cesare, Milan ile 4 lig ve bir Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası zaferi yaşadı. Cesare'nin oğlu Paolo ise Milan ile 7 lig ve 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşarak aile geleneğini sürdürdü.

Christian ise ailenin Milan'daki başarı geleneğini sürdürmeye çalışacak.

Dardai ailesi, Macar futboluna üç kuşak olarak hizmet verdi

Ailenin faal futbol hayatına devam eden üyesi Palko Dardai, Almanya'nın Hertha Berlin takımında görev yapıyor. 18 yaşındaki Palko, Almanya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de görev alıyor.

Palko'nun babası Pal Dardai, ailenin en başarılı ismi olarak göze çarpıyor. Macaristan Milli Takımı'nda 61 maça çıkıp 5 gol atan Pal Dardai, kariyerinin altın dönemini yaşadığı Hertha Berlin'de teknik direktörlük yapıyor.

Palko'nun babasıyla aynı ismi taşıyan dedesi Pal Dardai ise kariyerinin büyük bölümünü ülkesinin Pecsi takımında geçirdi.

Vladimir Weiss, babası ve dedesinin izinden giderek futbolcu oldu

Kariyerini Bülent Uygun'un çalıştırdığı Katar ekibi El-Gharafa'da sürdüren Vladimir Weiss, kendisiyle aynı ada sahip babası ve dedesinin izinden giderek futbolcu olmayı tercih etti.

Slovakya Milli Takımı'nda 64 karşılaşmaya çıkıp 7 gol atan ve Manchester City, Bolton Wanderers, Rangers, Espanyol, Olympiakos gibi takımlarda oynayan 28 yaşındaki Vladimir Weiss, ailedeki en kariyerli futbolcu olarak öne çıkıyor.

Vladimir Weiss'ın babası ve dedesi, Çekoslovakya Milli Takımı'nda forma giyse de ülke dışında büyük takımlarda görev yapmadı.