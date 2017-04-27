Uçakla geldiler,otobüsle döndüler

Önceki akşam Fenerbahçe ile karşılaşan ve seride 3-0 yenilerek elenen Yunan takımı Panathinaikos'lu oyuncular uçakla geldikleri ülkelerine otobüsle dönmek zorunda kaldılar.
Fenerbahçe'nin Panathinaikos'u 3-0 yenerek Final-Four'a kalması Yunan takımının başkanını çıldırttı. Büyük umutlarla geldikleri İstanbul'dan mağlubiyet alarak dönen ve seride 3-0 geriye düşerek Final-Four şansını kaçıran Yunan takımı, fena karıştı. Takımın Yunanistan'a otobüsle gitmesine karar veren Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un bu cezasına dört sporcu karşı çıktı. Ceza Yunan basınında da geniş yankı uyandırdı. Karar Yunan basınında 'Rezalet' olarak adlandırıldı.Takıma Final-Four’a kalması halinde 250 bin Euro prim verme kararı alan Giannakopoulos, alınan 3-0’lık mağlubiyetin ardından çılgına döndü ve takıma otobüs cezası verdi. Panathinaikos basketbolcularına uçak bileti almayan başkan, İstanbul’dan Atina’ya otobüs ile dönülmesine karar verdi. Bu karar Yunan basınında günün konusu olurken, ‘Türkiye bizi rezil etti’ başlıkları atıldı. Seride ev sahibi avantajı bulunan ancak sahasında aldığı iki mağlubiyetle İstanbul’a mutlak galibiyet parolası ile gelen Panathinaikos, uçakla yaklaşık 1 saatte geldiği İstanbul’dan otobüsle 12 saatlik bir yolculukla geri döndü. Takımdaki dört basketbolcu ise karara karşı gelerek kendi uçak biletlerini alıp Yunanistan’a döndü. Başkan Giannakopoulos’un bu dört basketbolcuya takım kurallarına uymadığı gerekçesiyle ceza verip vermeyeceği merak konusu oldu.