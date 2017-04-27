Uçakla geldiler,otobüsle döndüler

Önceki akşam Fenerbahçe ile karşılaşan ve seride 3-0 yenilerek elenen Yunan takımı Panathinaikos'lu oyuncular uçakla geldikleri ülkelerine otobüsle dönmek zorunda kaldılar.

× Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.