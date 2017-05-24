UEFA Avrupa Lig Şampiyonu Manu

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu belli oldu.Mütevazı kadrosuyla finale kadar yükselen Ajax ile Pogba’lı, Rooney’li İngiliz devi Manchester United, İsveç’in başkenti Stockholm’de şampiyonluk için sahaya çıktı. Manchester United maçta durumu 2-0'a getirdi.Maçta başka gol olmayınca Mancherter United maçı 2-0 alarak UEFA Avrupa Lig Şampiyonu oldu.
Ajax : Onana, Veltman, Riedewald, Sanchez, De Ligt, Traore, Klaassen, Younes, Schone, Ziyech, Dolberg
Manchester United : Romero, Valencia, Smalling, Blind, Darmian, Herrera, Fellaini, Pogba, Mata, Mkhitaryan, Rashford