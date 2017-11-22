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UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları yarın yapılacak. Medipol Başakşehir deplasmanda Ludogorets, Atiker Konyaspor ise sahasında Olympique Marsilya takımıyla karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları yarın yapılacak. Medipol Başakşehir deplasmanda Ludogorets, Atiker Konyaspor ise sahasında Olympique Marsilya takımıyla karşılaşacak.

22 Kasım 2017 Çarşamba 12:11
UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları yarın yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonu Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın 24 maç oynanacak.

C Grubu'nda yer alan Medipol Başakşehir, saat 23.05'te başlayacak maçta deplasmanda Bulgar temsilcisi Ludogorets ile karşılaşacak. Atiker Konyaspor ise TSİ 21.00'de oynanacak I Grubu mücadelesinde, Fransa'nın Olympique Marsilya ekibini ağırlayacak.

Ligde 5. haftanın maç programı (TSİ) şöyle:

19.00 Astana (Kazakistan) - Villarreal (İspanya)

21.00 Viktoria Plzen (Çekya) - FCSB (Romanya)

21.00 Lugano (İsviçre) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail)

21.00 BATE (Belarus) - Kızılyıldız (Sırbistan)

21.00 Köln (Almanya) - Arsenal (İngiltere)

21.00 Salzburg (Avusturya) - Vitoria Guimaraes (Portekiz)

21.00 Atiker Konyaspor - Olympique Marsilya (Fransa)


21.00 Athletic Bilbao (İspanya) - Hertha Berlin (Almanya)

21.00 Östersunds (İsveç) - Zorya (Ukrayna)

21.00 Nice (Fransa) - Zulte Waregem (Belçika)

21.00 Lazio (İtalya) - Vitesse (Hollanda)

21.00 Rosenborg (Norveç) - Real Sociedad (İspanya)

21.00 Zenit (Rusya) - Vardar (Makedonya)

21.00 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Kopenhag (Danimarka)

23.05 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Slavia Prag (Çekya)

23.05 Partizan (Sırbistan) - Young Boys (İsviçre)

23.05 Skenderbeu (Arnavutluk) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

23.05 Braga (Portekiz) - Hoffenheim (Almanya)

23.05 Ludogorets (Bulgaristan) - Medipol Başakşehir

23.05 AEK (Yunanistan) - Rijeka (Hırvatistan)

23.05 Milan (İtalya) - Austria Wien (Avusturya)

23.05 Everton (İngiltere) - Atalanta (İtalya)

23.05 Olympique Lyon (Fransa) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)

23.05 Sheriff (Moldova) - Zlin (Çekya)

Son Güncelleme: 22.11.2017 12:27
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa LigiSporMedipol BaşakşehirAtiker Konyaspor5. Hafta
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