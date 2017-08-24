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UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar yarın çekiliyor

UEFA Avrupa Ligi 2017-18 sezonu grup aşamasında mücadele edecek Türk takımlarının rakipleri, yarın belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar yarın çekiliyor

UEFA Avrupa Ligi 2017-18 sezonu grup aşamasında mücadele edecek Türk takımlarının rakipleri, yarın belli olacak.

24 Ağustos 2017 Perşembe 10:38
UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar yarın çekiliyor

ANKARA (AA) - UEFA Avrupa Ligi 2017-18 sezonu grup aşamasında mücadele edecek Türk takımlarının rakipleri, yarın belli olacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının kura çekimi, yarın TSİ 14.00'te Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek.

Organizasyona grup aşamasından katılan Atiker Konyaspor ve UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundan elenerek gelen Medipol Başakşehir, kurada Türkiye'yi temsil eden takımlar olacak. Fenerbahçe ise play-off turu ilk maçında deplasmanda 2-0 kaybettiği Makedon temsilcisi Vardar'ı elemesi halinde kura çekimine katılmaya hak kazanacak.

Avrupa Ligi'nin grup aşamasında ilk maçlar 14 Eylül'de, son karşılaşmalar ise 7 Aralık'ta oynanacak.

Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu

Son Güncelleme: 24.08.2017 10:46
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa LigiSporKuraGrup Aşaması2017-18 Sezonu
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