Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
108594
ALTIN
144.635
DOLAR
3.4945
STERLİN
4.4869
EURO
4.1116
UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
Rıza Kayaalp Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde
Rıza Kayaalp Dünya Güreş Şampiyonası'nda...
Engelli yüzücünün hedefi Manş Denizi'ni geçmek
Engelli yüzücünün hedefi Manş Denizi'ni...
En fazla yerli golcü katkısı Trabzonspor'da
En fazla yerli golcü katkısı...
Türk eskrimine çağ atlatan 5 yıl
Türk eskrimine çağ atlatan 5...

UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, 24 Ağustos Perşembe günü Litvanya'nın Suduva ile Bulgaristan'ın Ludogorets takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçını yönetecek.

UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, 24 Ağustos Perşembe günü Litvanya'nın Suduva ile Bulgaristan'ın Ludogorets takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçını yönetecek.

22 Ağustos 2017 Salı 16:34
UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Litvanya'nın Marijampole kentindeki Suduva Stadı'nda TSİ 20.30'da başlayacak karşılaşmada Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Hakan Yemişken yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Öte yandan UEFA gözlemcisi Oğuz Sarvan, Macaristan'ın Videoton ile Sırbistan'ın Partizan takımları arasında aynı gün oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Macaristan'ın Felcsut şehrindeki Pancho Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.

Muhabir: Ercan Çakar

Son Güncelleme: 22.08.2017 16:38
Anahtar Kelimeler:
FutbolHalis ÖzkahyaLudogoretsOğuz SarvanSporSuduvaUEFA Avrupa Ligi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray'ın sermaye artırımından nakit girişi 87,2 milyon lira
Galatasaray'ın sermaye artırımından nakit girişi 87,2 milyon lira
Trabzonspor'da Burak Yılmaz müjdesi
Trabzonspor'da Burak Yılmaz müjdesi
Rıza Kayaalp Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde
Rıza Kayaalp Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde
Engelli yüzücünün hedefi Manş Denizi'ni geçmek
Engelli yüzücünün hedefi Manş Denizi'ni geçmek
En fazla yerli golcü katkısı Trabzonspor'da
En fazla yerli golcü katkısı Trabzonspor'da
Türk eskrimine çağ atlatan 5 yıl
Türk eskrimine çağ atlatan 5 yıl
Beşiktaş Kulübü'nden Gomez açıklaması
Beşiktaş Kulübü'nden Gomez açıklaması
Raikkonen, 2018'de de Ferrari'de
Raikkonen, 2018'de de Ferrari'de

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim